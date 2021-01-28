〈財報〉臉書財報優盤後漲1% 警告蘋果隱私政策、疫情恐衝擊廣告業務

臉書 (FB-US) 周三 (27 日) 公布的 2020 會計年度第四季財報優於華爾街預期，臉書警告蘋果 iOS 14 政策更動以及疫情趨勢逆轉可能損害廣告業務，但上半年仍能維持優於去年的表現，盤後逆勢漲逾 1%。

臉書股價日線圖 (圖: Google)

臉書表示，疫情提高民眾的線上活動，帶動臉書 2020 年電子商務和產品的發展，不過，這些趨勢可能會緩和或逆轉，並且「可能成為臉書廣告收入成長的絆腳石」

臉書還說，上半年營收雖能維持年成長的表現，然而下半年將面臨成長壓力。

臉書並警告，蘋果在 iOS 14 中的新隱私政策恐影響臉書對用戶投放廣告的能力，可能會在第一季末開始對廣告業務產生影響。

F2020 Q4 財報關鍵數據：

EPS：3.88 美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 3.22 美元

營收：280.7 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 264.4 億美元

淨利：112.2 億美元，年增 52%

每日活躍用戶人數 (DAU)： 18.4 億人，優於 FactSet 調查的分析師預期 18.3 億人

每月活躍用戶人數 (MAU)： 28 億人，優於 FactSet 調查的分析師預期 27.6 億人

每位用戶營收均值 (ARPU)：10.14 美元，優於 FactSet 調查的分析師預期 9.49 美元

F2020 全年財報數據：

EPS：10.09 美元，年增 57%

營收： 859.6 億美元，年增 22%

在美國和加拿大，臉書的每日活躍用戶人數從上季的 1.96 億人下降至 1.95 億人，這是臉書在美國和加拿大連續兩季流失用戶。

臉書歐洲的用戶基礎較上季增加，每日活躍用戶人數增加至 3.08 億人，是連續三季維持於 3.05 億後首次成長。

臉書表示，旗下跨系列 app 的每月用戶數人數為 33 億人，而上一季的 32.1 億人有所增加。該指標用於衡量臉書 app、Instagram、Messenger 與 WhatsApp 的總用戶群。

「其他」部門營收：8.85 億美元，年增 156%，佔臉書第四季營收 3% 以上

臉書表示，受到消費旺季帶動，且疫情惡化期間用戶增加娛樂與聯繫親人的需求，因此銷售額有較上季大幅成長。此部門包括 Oculus 虛擬實境頭戴式設備，以及 Portal 視訊聊天設備。

臉書還宣布將進行庫藏股回購，規模約為 250 億美元。

臉書預期 2020 年總支出費用為 532.9 億美元，符合公司預期，資本支出全年則達到 157.2 億美元。

臉書預估 2021 年總支出為 680 億至 730 億美元，其中包含技術、產品研發與設備維護。資本支出區間則落在 210 億至 230 億美元，投資項目包含資料中心、伺服器、網路建設與辦公室設備，其中已考慮去年年底因疫情而延後投資的項目。

另一方面，臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在財報聲明中表示，自 1 月 6 日美國國會發生暴動後，臉書目前正在考慮採取措施減少用戶在 News Feed 中看到政治內容的數量，以及永久停止向全球的用戶推薦公民與政治團體。