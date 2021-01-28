〈財報〉三星Q4表現遜預期 預告第一季業績恐下滑 股價挫逾2%

南韓三星電子 (005930-KR) 周四 (28 日) 公布 2020 會計年度第四季財報，營業利益低於市場預期，並警示手機競爭加劇、韓元升值且記憶體報價仍疲軟，第一季業績將下滑，但上半年情況可望逐漸好轉。三星盤中股價下挫 2.6%。

三星預估， 受到手機競爭與記憶體報價疲軟拖累，2021 財年第一季整體獲利恐下滑。三星仍看好今年全球需求復甦勢態，但提醒疫情惡化仍帶來不確定性。

三星並表示，預計今年上半年將受惠於手機、伺服器客戶需求提升，DRAM 市場將逐漸復甦。此外，今年初推出新款 Galaxy 旗艦機系列後，預料今年手機銷售將「較為強勁」。

三星預告，未來三年將推動大規模併購交易。

F2020 Q4 財報數據:

EPS：949 韓元

營收：61.55 兆韓元，年增 3%

營業利益：9.05 兆韓元，略低於 Refinitiv 分析師平均預期的 9.1 兆韓元

淨利： 6.61 兆韓元 ，年增 26%，低於彭博平均預估的 7.3 兆韓元

部門業務數據:

消費性電子 (CE) 部門營收 13.61 兆韓元，季減 3%，年增 6%

行動通訊 (IM) 部門營收 22.34 兆韓元，季減 27%，年減 10%

半導體 (DS) 部門 27.92 兆韓元，季增 8%，年增 13%

三星第四季營業利益年增 26% ，主因在於記憶體大量出貨與面板利潤，抵銷韓元升值、新晶片產線投資成本、疲弱記憶體報價與手機銷售下滑的影響。

晶圓代工、面板業務的營收雙雙創單季紀錄，面板部門獲利更優於市場預期，主因在於蘋果 iPhone 12 面板供應使該季 OLED 產能接近 100%。

但手機業務在消費旺季的表現不甚理想，蘋果推出首款 5G 手機的 iPhone 12 ，以及中國競爭對手積極搶佔當地市場都造成打擊。

三星 2020 財年的資本支出達 38.5 兆韓元，包括持續擴大投資記憶體與先進製程，當中高達 32.9 兆韓元皆用於半導體業務。

截至 12 月的三個月中，韓元兌美元匯率攀升約 7%，侵蝕三星的海外銷售。