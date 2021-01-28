〈房產〉寶佳拿下去年北台灣推案王 市場關注未來都更及資產活化趨勢

據市調機構統計，2020 年北台灣十大建商排名，由寶佳機構推案量超過 900 億元，年增率 14.5% 拿下第一，其次為南港輪胎、茂德機構。住展研發長何世昌指出，目前市場上出現「建商轉攻中大坪數住宅」、「都更案量比重增加」與「老傳產資產活化潮」等三大新趨勢，預期未來建商事業版圖與土地開發方向都會有不小的轉變。

依統計，去年年北台灣十大建商第 1 名到第 10 名依序為寶佳機構、南港輪胎、茂德機構、遠雄集團、麗寶集團、昭揚建築、合環機構、愛山林建設、新潤機構、立信機構。

連續 3 年蟬聯北台灣地產市場「推案王」寶座的寶佳機構，去年在北台灣推案量高達 905.3 億元，年增幅約 14.5%，走高周轉率經營路線的寶佳，近年持續不間斷買地儲備案源，推案量再次攀高；去年北台灣除了基隆以外，其他縣市都有寶佳推案的足跡。

第二名的南港輪胎，則以「世界明珠」（住宅部份）一案登上亞軍。南港輪胎擠進十大建商排行榜，意味著國內傳產業資產活化顛峰期已經來臨。何世昌指出，接下來數年北台灣老傳產土地開發案趨於熱絡，包括中華電信 (2412-TW)、東元、大洋塑膠、大同 (2371-TW)、太子汽車、正大尼龍等案，每塊土地都是大規模開發，推案量相當可觀，未來非營建本業的傳產業進入十大建商可能成為常態。

其中，第三名到第五名為茂德、遠雄、麗寶，三家都是推案量的常勝軍，上榜毫無懸念。第六名的昭揚和第七名的合環，都屬於區域型建商。昭揚建築是十大建商新面孔，此前昭揚進行改組、開放內部創業後，推案規模明顯放大，去年總量體達 204 億元，新案都在桃園地區。第七名合環機構，則以「合環 LAND MARK」一案進榜，合環推案多位於新店。

第八名的愛山林建設去年除了在淡水與南港推出自建案外，在板橋江翠北側則與立信共同推出「帝景」系列合建案，依分回比例拆算後愛山林推案量為 180 億元，立信另以 130 億元居第十名。新潤去年推案集中於新北重劃區，案量 130.3 億元成為第九名。

何世昌分析，觀察 2020 年十大建商排行可以看出幾個趨勢已經成型。第一、非營建本業的傳產公司在房地產的勢力正快速崛起，未來推案不僅量體可觀，也勢必成為市場焦點。第二、2019 年十大建商推案十之八九規劃為小宅，而 2020 年十大建商推出的產品趨於多元化，除了寶佳、茂德外，其他進榜建商推出的中、大坪數房型變多，如「世界明珠」、「麗晶花園廣場」、「遠雄青晉」、「昭揚大郡」、「合環 LAND MARK」等許多指標案都有規劃中、大坪數房型，產品規劃策略上明顯與 2019 年產生差異。

第三、2019 年十大建商靠重劃區推案決勝負，2020 年十大建商主要案源則是重劃區與都更。南港輪胎與合環機構都是靠著超大型都更案進榜，除了這兩家之外，其他 8 家推案絕大多數在重劃區；重劃區推案量比例最高的是新潤機構，100％都在重劃區，其次是麗寶、茂德均約 99％。這個現象也說明，如果建商想擴大推案規模，老屋重建、或者到重劃區獵地推案是必走的路。