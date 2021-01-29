台股上沖下洗急挫277點 外資再砍346億元 三大法人賣超385.05億元

台股今 (29) 日早盤大漲逾百點，最高衝上 15603 點，可惜多頭後繼無力、空軍乘勢而起，權值股普遍翻黑，台積電更跌破 600 元大關，加權指數尾盤爆量急殺，重挫 277 點，收全日最低 15138 點，高低震盪 465 點，周線也終止連 12 紅。外資連續 6 個交易日賣超，今日再狂砍 346 億元，三大法人合計賣超 385.05 億元。

加權指數今日成交值 3544 億元，觀察籌碼面，外資昨天大砍 325.3 億元後，今天再賣 346.97 億元，累計 6 個交易日大舉賣超逾 1500 億元；投信持續買超 2.13 億元；自營商與外資同調，賣超 40.2 億元。三大法人合計賣超 385.05 億元。

台積電 ADR 周四反彈漲逾 3%，台股現貨早盤同步止跌回升，一度漲 18 元，來到 619 元，但多頭追價無力，尾盤翻黑下挫 1.6%，收 591 元，失守 600 元大關，累計 6 個交易日以來，台積電市值已蒸發 2.12 兆元。

隨著賣壓出籠，其他權值股普遍翻黑，鴻海跌勢不斷擴大，終場重挫近 6%，收 111.5 元，為近 3 周以來新低；聯電同樣在尾盤急殺，跌逾 2%，守住 50 元整數關卡；包括大立光、台塑、南亞、日月光投控、中鋼、富邦金等電金傳權值股均下挫；僅聯發科、矽力 - KY 等零星個股維持上漲走勢。

受惠遠距商機、宅經濟升溫，面板廠均釋出樂觀展望，友達將於下周舉行法說會，董事長彭双浪指出，考量面板需求強勁，兩岸生產線春節維持滿載，吸引買盤搶先卡位，帶動股價爆量上漲，一度重返 15 元之上；群創盤中也有 3% 以上的漲幅，站上 13 元，面板股交投均相當熱絡。