〈創意法說〉系統廠積極自主開發晶片 上調AI用ASIC年複合成長率達27.5%

創意 (3443-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理陳超乾指出，由於各系統廠期望在數位轉型浪潮下，提供更多服務，因此將採取更多自主研發晶片，加速 ASIC 市場快速成長，尤其是 AI 領域，成長幅度估將優於半導體，陳超乾也上調 AI 用 ASIC 市場年複合成長率 (CAGR) ，估達 27.5%。

陳超乾表示，數位轉型浪潮下，提供大量數據的供應商，如 Amazon、Alphabet 等，皆打算透過強化軟硬體，提供更多功能、優化數據服務，Amazon 更曾在公開場合宣示，期望成為全球資訊服務中心。

Amazon 採取雙頭並行策略，包括自行開發晶片、與 ASIC 廠合作，其中，Amazon 去年底正式推出自製 Arm 架構的 ASIC，為針對機器學習應用的 Trainium ASIC，可提升 30% 的資料處理處理量，進一步取代傳統 X86 GPU。

Amazon 也同時與 Intel 旗下 Habana 合作，導入 Gaudi AI 處理器，可望增加 40% 效益，其餘大廠如 Apple、Microsoft 也紛紛在自家硬體中，導入自研晶片或宣示採用自主開發的晶片，顯現大廠對導入 ASIC 態度與企圖心越來越強烈。

隨著各大廠積極自行開發晶片，但不一定具備完整設計能力，創意與台積電 (2330-TW) 在 3D Fabric 緊密合作，深耕 CoWoS、Fan-out 與 SoIC 三大平台，且基於平台開發出自身 IP，發展各種技術，目前也已導入台積電 5 奈米製程，當客戶有需求時，創意就能取得相關訂單。

陳超乾看好自主開發晶片的趨勢，上調 AI 領域 ASIC 的年複合成長率，估達 27.5%，優於整體半導體業的 10%，且預計創意在整體市場成長、策略合作以及技術領先優勢下，未來五年成長幅度將優於平均。