〈美股盤後〉GameStop數度融斷漲停 道瓊崩跌逾600點周線收黑

週五 (29 日) 美股主指全面收黑，散戶投資者投機交易持續，令市場惴惴不安，GameStop 數度融斷漲停，Novavax、嬌生股價兩樣情，蘋果領跌科技股。

道瓊收盤崩跌逾 600 點，自去年 12 月 14 日以來首度跌破 30,000 大關。本週美股三大指數跌幅超過 3%，為去年 10 月份以來最差一週。

政經消息方面，美國總統拜登週五表示，美國國會需要就 1.9 兆美元刺激計畫立即採取行動，而且經濟學家大多認為美國還需要進一步的經濟刺激措施。

新任白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 週五 (29 日) 表示，拜登政府正在審查川普政府時期美中簽署的第一階段貿易協議，以及所有對中國的限制措施。世界經濟論壇主席 Borge Brende 表示，美國、中國的官員可能在今年 5 月新加坡舉行的世界經濟論壇會面。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.018 億例，死亡數突破 219 萬例，美國累計確診超過 2584 萬例，累計死亡數超過 43.4 萬。

CDC 數據顯示，美國目前已接種超過 2700 萬劑新冠疫苗。歐盟週五對新冠疫苗實施臨時出口管制，加劇疫苗供應戰爭。

世界衛生組織 (WHO) 國際專家小組，已經結束在中國武漢為期 14 天的隔離，將展開病毒溯源工作，秘書長譚德塞已向中國請求支援。

週五 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 620.74 點，或 2.03%，收 29,982.62 點。

標普 500 指數下跌 73.14 點，或 1.93%，收 3,714.24 點。

那斯達克指數下跌 266.46 點，或 2.00%，收 13,070.69 點。

費城半導體指數下跌 48.04 點，或 1.64%，收 2,887.08 點。

標普 11 大板塊一片血海。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王同步挫跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.74%；臉書 (FB-US) 下跌 2.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.97%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.92%。

道瓊成分股一片血染。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.56%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.29%；3M (MMM-US) 下跌 4.23%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 3.56%。

費半成分股不支倒地。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.99%；美光 (MU-US) 下跌 0.15%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.42%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.47%；AMD (AMD-US) 下跌 2.15%。

台股 ADR 集體淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.43%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.48%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.35%。

個股消息

Robinhood 宣布允許週五有限買入受限股票後，影音遊戲廠商 GameStop (GME-US) 週四數度融斷漲停，收紅 67.87% 至每股 325.00 美元。AMC Entertainment (AMC-US) 暴漲 53.65%、高斯電子 (KOSS-US) 暴漲 52.53%。

週五美國證券交易委員會 (SEC) 祭出警告，將對市場交易波動進行評估，線上交易平台暫停交易的決定也將受到審查，以採取行動保護投資者。

美國兩款新疫苗公布測試數據，Novavax (NVAX-US) 有效率 89.3%，嬌生 (JNJ-US) 單劑新冠疫苗對新冠中重症保護率為 66%，較市場預期差，與其他藥廠的疫苗不同，嬌生疫苗只須注射一劑。Novavax 週五股價暴漲 64.87%，嬌生下跌 3.56%。

歐盟委員會批准使用牛津大學與阿斯特捷利康 (AZN-US) 藥廠合作研發的新冠疫苗，阿斯特捷利康 下跌 2.77% 至每股 50.60 美元。

外媒報導，有關現代汽車與蘋果合作生產蘋果自駕車 (Apple Car) 一事，現代汽車仍對為蘋果自駕車代工感到猶豫不決。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.74% 至每股 131.96 美元。

Honeywell (HON-US) 下跌 3.68%，該公司公布季度利潤下滑 13%。

經濟數據

美國 12 月 PCE 指數年增率報 1.3％，預期 1.2%，前值 1.1%

美國 12 月核心 PCE 指數年增率報 1.5％，預期 1.3%，前值 1.4%

美國 12 月個人支出月增率報 - 0.2％，前值自 - 0.4% 下修至 - 0.7%

美國 1 月芝加哥 PMI 報 63.8，預期 58.3，前值 59.5

華爾街分析

Refinitiv 數據顯示，交易量的大幅增加，過去兩個交易日中，美國交易所的交易量最多，達 200 億股，創 2014 年以來最活躍交易日。

過度投機活動引發週五美股拋售潮，Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 稱，系統中存在過多的槓桿作用，而且開始有跡象表明這種過度槓桿作用將在幾天內消除，將給股市和其他風險資產帶來不利影響。

Defiance ETFs 首席投資長 Sylvia Jablonski 稱，總體情況是，如果有任何壞消息表明或表明人們宅在家過冬時間更長，並且不會進行消費或支出，這往往會使市場退卻，很多人會場外觀看。

Sylvia Jablonski 補充，然後，Gamestop 以及所有散戶抱團逼空行為，這讓華爾街有些害怕交易。