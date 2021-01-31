友達去年可望轉盈 本周法說關注兩大重點

面板大廠友達 (2409-TW) 周四 (4 日) 將召開法說會，市場預期，友達將公布去年第 4 季及全年財報，可望連兩季獲利、並繳出全年虧轉盈成績單，觀察已公告財報的中國、韓國面板廠均繳出獲利成績，擺脫去年上半年虧損頹勢，此外，面板供需、赴外設廠預期也將成為法說焦點。

韓國面板廠中，三星旗下三星顯示器去年第 4 季在智慧型手機、電視需求回升下，營收年增 23.7%，重回正成長，LGD 也受惠蘋果 (APPL-US)iPhone12 挹注，連兩季獲利，單季獲利攀上逾 3 年高點，中國面板龍頭京東方也預告，去年全年純益將達人民幣 48-51 億元、年增 155-160%，每股純益為人民幣 0.12-0.13 元。

隨著全球面板廠谷底反彈，市場認為，面板雙虎友達、群創 (3481-TW) 去年第 4 季也將保持獲利，更可望彌補上半年虧損，全年將由虧轉盈，友達董事長彭双浪日前就指出，第 1 季大尺寸面板需求還是很高，供給仍吃緊，將持續朝改善獲利努力。

友達周四將召開法說會，將由董事長彭双浪、總經理柯富仁、顯示策略事業群 資深副總陳建斌、財務長曾煜智主持，除了去年財報外，預期面板需求、報價變化、赴外設廠進度等議題，都是外界關注焦點。