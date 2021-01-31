〈觀察〉蘋果供應鏈雙軌布局 台廠面臨抉擇

代工大廠和碩 (4938-TW) 宣布旗下鎧勝將引資立訊，共同合資金屬機殼業務，創下兩岸蘋果供應鏈最大合作案，觀察蘋果近年供應鏈布局，持續朝「雙軌並行」方式進行調整，扶植中國本土供應鏈，也大舉加速布局印度，讓台廠面臨蘋果光、投資利益下的抉擇考驗。

台廠蘋果供應鏈去年接連大動作調整營運，7 月緯創 (3231-TW) 首先開槍，宣布以人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元) 把旗下昆山 iPhone 組裝廠售予中國立訊集團，機殼廠可成 (2474-TW) 則在 8 月召開重訊，宣布以 14.27 億美元 (約新台幣 419.29 億元) 將泰州廠出售給藍思科技，兩大售廠案凸顯台灣與中國蘋果供應鏈消長。

無獨有偶的是，當緯創宣布將售廠給立訊時，市場就傳出立訊有意再收購金屬機殼廠，點名可成、鎧勝都是立訊積極打造一條龍蘋果供應鏈的選項，不過，隨著藍思搶親後，和碩同月宣布將以 145 億元將鎧勝私有化，打破外界傳聞。

和碩在宣布擬私有化鎧勝的重訊記者會後，和碩董事長童子賢、副董暨鎧勝董事長程建中親上火線，說明私有化目的、考量，程建中當時曾表示，集團整併目的在資源整合、增加營運彈性，未來轉賣設備或各種其他合作可能性都未排除，為和碩與立訊這次合作埋下伏筆。

歷經半年時間，緯創昆山廠、可成泰州廠均完成交割，和碩也在 1 月中提前完成私有化鎧勝，短短不到一周的時間，和碩以重訊方式公告，將現金增資鎧勝孫公司日鎧，並引入立訊以人民幣約 60 億元 (約新台幣 260 億元) 全數認購，屆時日鎧將成為和碩、立訊合資公司，並由立訊主導。

和碩強調，這次合作符合「在地製造、在地供應」趨勢，產業中並非只有競爭也有合作關係，處分資產、應用資源的方式很多種，出售事業體只是選項之一，和碩這次選擇的是「慎選合作對象、繼續積極營運」的路。

全球貿易戰下，觀察蘋果近年供應鏈布局已朝雙軌方式進行，除了大動作要求台廠供應鏈轉往印度設廠外，同時積極扶植中國本土供應鏈，產業人士認為，未來蘋果會將中國內需市場交由立訊、藍思等生產，全球市場則交由鴻海 (2317-TW)、和碩、緯創等在印度生產負責。

從立訊的角度思考，過去一定想過要就地服務中國市場，但隨著近年美中關係緊張、大客戶蘋果壓力下，已經從「想」變成是不得不做，也讓立訊、藍思近期頻頻有大型擴廠、收購計畫。

對台廠而言，過去頂著蘋果光背後，面臨的是一代又一代的大型設備更新與攤提壓力，如果這一代產品銷量不如預期，又要面臨新一代設備投資，對財務體質、營運包袱將越來越大，加上消費型產品組裝代工毛利本就不高，可能拖垮營運，因此，在利益評估上，適時調整經營策略，尋找對營運最有利的方式，不論是賣廠或結盟，都已成為台廠蘋果供應鏈最重要的課題與挑戰。