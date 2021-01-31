印度擬禁止比特幣交易 發展國家數位貨幣

印度政府週日 (31 日) 擬立法禁止比特幣交易，並發展國家數位貨幣。

美國、中國、日本、加拿大等多國正探索發展央行數位貨幣之際，印度政府也有意跟進。印度政府計劃在下議院提出一項法案《加密貨幣和官方數位貨幣監管法案》，目的是為印度儲備銀行 (RBI) 的官方數位貨幣建立一個便利框架。

除此之外，該法案還禁止印度交易所有私人加密貨幣，但允許某些例外，以促進加密貨幣的基礎技術及其用途。

值得一提的是，這並非首次印度在加密貨幣問題上採取強硬的立場，印度在 2018 年發生一系列欺詐活動後於同年 4 月宣布禁止境內的加密貨幣交易。

印度時任財政部長 Arun Jaitley 2018 年 2 月宣布，政府不認為加密貨幣是法幣或者貨幣，並且將採取一切措施遏制這些加密資產在非法活動融資或任何支付系統流程中的使用。

2019 年印度政府提案嚴令禁止所有私人加密貨幣，違者將判處最高 10 年監禁。印度加密禁令政策後來在 2020 年 3 月遭印度最高法院以違憲為由推翻。

上週五 (29 日) 全球首富、特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 將自己的推特個人簡介改為# Bitcoin 後，推動比特幣飆升逾 20%， 達到 38566 美元。

截稿前，台北時間周日下午 12 時 45 分許，比特幣上漲 1.29%，暫報 33,959 美元，乙太幣上漲 0.94%，暫報 1,361 美元，瑞波幣上漲 41.03%，暫報 0.403 美元，萊特幣上漲 1.02%，暫報 131 美元。