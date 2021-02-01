〈美股盤前要聞〉散戶炒股轉戰貴金屬 美股期貨走升

隨著散戶軍團將注意力轉向貴金屬，週一美股期貨走升，道瓊期貨升 0.80%，標普 500 期貨升 1.02%，那斯達克 100 期貨漲 1.02%。

1. 散戶網軍爆買 白銀大漲

繼在 GameStop(GME-US) 獲得首波戰果後，白銀似乎成為 Reddit 散戶的下一個新戰場。交易數據顯示，由於大量的個人投資者瘋狂買入白銀 ETF 產品，導致交易商煩惱實物短缺。但如此一來，供需因素恐又推升漲勢。

美國多個主要的白銀、黃金和其它貴金屬交易商表示，他們正在遭受白銀短缺的困擾，特別在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇大喊買進白銀之後，金屬交易商 JM Bullion、Apmex、SD Bullion、Money Market 周末紛紛發布停售公告，並標註「實物銀短缺」。

上周三 (27 日) 以來，多名 WallStreetBets 用戶呼籲買進白銀，並強調金銀一直是最受銀行操控的資產，他們透過人為方式壓低銀價，掩蓋了實物供應的短缺。散戶爆買之下，白銀期貨周日價格突破 29 美元，上漲了 8.5%，觸及 5 個月高點。這一價格反映至亞洲周一盤中，但此後報價減至 28.66 美元附近，仍有 6% 左右漲勢。

2. 嬌生疫苗效力近 7 成但抗重症表現佳

嬌生 (JNJ-US) 周五 (29 日) 公布新冠肺炎疫苗第三期臨床實驗結果，該疫苗在預防病毒引發的重症上有顯著功效，不過整體有效性僅 66%，大幅低於其他疫苗表現。

嬌生表示，該疫苗注射四周後，整體有效性為 66%，各地區疫苗功效並不一致，美國有效性為 72%，拉丁美洲為 66%，南非則僅 57%。

由於整體嬌生疫苗有效性表現遜於輝瑞、Moderna 等疫苗，且鑑於近期南非變種病毒傳染盛行，南非臨床表現也引發市場擔憂。

不過，值得注意的是，所有成年人接種嬌生疫苗後四周內對新冠肺炎重症免疫有效性達 85%，且有望為確診而住院的患者提供 100% 的防護。此外，該疫苗還顯示隨著時間推進，對重症的有效性會不斷提高，且在各個種族和年齡，包括 60 歲以上的年齡層的效果都是一致的。

3. 谷歌威脅停止澳洲搜尋服務 澳總理：微軟已準備好填補缺口

澳洲擬立法強制臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等平台就新聞內容付費給媒體，谷歌表示若法令真的通過，則該公司將停止澳洲的 Google 搜尋服務。對此，微軟 (MSFT-US) 已向澳洲當局表明，若谷歌停止服務，則該公司已準備好取代他的位置。

澳洲總理斯莫里森 (Scott Morrison) 在週一 (1 日) 受訪時表示，微軟已經準備好擴大該公司搜尋引擎 Bing 的市場地位，並表明如果谷歌停止在澳洲的搜尋服務，相信自家的搜尋引擎產品可以填補空白。

根據產業數據顯示，在澳洲的搜索引擎服務當中，谷歌搜索引擎在澳洲市場的市佔率高達 94%。

4. 小米向美國防部、財政部提告

小米周五 (29 日) 向美國國防部和財政部提起訴訟，主張自己與中國軍方無關，美國列入國防黑名單已違反美國憲法。

小米集團表示，美國國防黑名單的舉動已經「違憲」，尋求美國法院裁決並撤銷一切指控。美國國防部本月初以小米集團與中國人民解放軍有密切關係為由，打入國黑名單。小米在向美國哥倫比亞法院提交的文件中表示：「小米集團不屬於中國政府或人民解放軍，也不受任何中國國防機構所控制。」

文件顯示，貝萊德 (BlackRock)、先鋒集團 (Vanguard) 和道富集團 (State Street) 是小米集團美國前幾大機構投資人，晶片大廠高通 (QCOM-US) 也是其中股東，若禁令生效，他們需在今年 11 月前出清持股。

5. 歐盟對疫苗祭出口管制 輝瑞 CEO 警告可能導致雙輸

歐盟周五 (29 日) 對成員國生產的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗祭出口限制，盼在疫苗供應爭議之際確保所有公民可接種疫苗，但此舉也將打擊全球為了對抗疫情至今所做的努力。

歐盟執委會設立一套機制審查成員國疫苗外銷情形，到 3 月底前，製造商須先申請許可，才能把由成員國生產的疫苗提供給非歐盟國家。如果是提供給全球疫苗共享平台「新冠肺炎疫苗全球取得機制 (COVAX)」、瑞士、挪威、西巴爾幹地區和北歐國家，就不必申請許可。

這道命令將影響阿斯特捷利康、Moderna 和輝瑞在比利時、荷蘭、西班牙、法國等歐盟境內的生產和填裝工廠作業。

輝瑞執行長 Albert Bourla 在世界經濟論壇 (WEF) 上警告，歐盟干預全球供應鏈的舉動反而可能導致惡果上身。「我擔心這對歐盟可能是雙輸的局面。試圖禁止終端產品或限制供應鏈自由貿易的任何舉動，可能引發戰爭，這對所有人都沒好處。」