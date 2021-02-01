〈美股早盤〉散戶轉戰貴金屬 道瓊早盤漲逾200點 礦業類股集體衝高

美股周一 (1 日) 高開，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.7%，那斯達克指數漲 1.4％，標普 500 指數漲 1％，費半漲近 2％。在 Reddit 股票論壇 wallstreetbets 網民號召下，散戶投資人將目光轉向貴金屬，帶動黃金、礦業類股集體衝高。

網路券商 Robinhood 周一仍持續限制放空交易，用戶只能購買 1 股 GameStop 和 5 份期權合約，但外媒報導指出，Robinhood 已將限制交易股票名單自上周五的 50 支減至 8 支。

GameStop(GME-US)AMC(AMC-US) 周一開盤分別跌超 10％和漲超 20％。白銀價格一度衝破 30 美元大關，創下 2013 年以來最高水平，促使 iShares 白銀 ETF(SLV-US) 開盤漲 11％，顯示散戶投資人正在湧向商品市場。

黃金、礦業股周一集體大漲，Kinross Gold(KGC-US)、巴里克黃金 (GOLD-US) 早盤漲 3％和 1％，銀礦商 Hecla Mining(HL-US)、Coeur Mining(CDE-US) 和惠頓貴金屬 (WPM-US) 早盤上漲 9％至 40％。

衡量市場波動的 VIX 恐慌指數周一跌超 6％，仍處於高位。部分投資人預計，隨著許多對沖基金削減空頭部位，市場波動性將在本周下滑。

經濟數據方面，ISM 將在周一稍晚公布今年首個製造業 PMI 數據，繼 12 月登上 2 年半新高後，市場預計 1 月製造業活動數據將會回落，但仍持續擴張。

截至台北時間周一 (1 日)22 時許：

道瓊指數上漲 205.89 點或 0.69%，暫報 30188.51 點

那斯達克上漲 183.69 點或 1.41%，暫報 13254.38 點

標普 500 指數上漲 38.03 點或 1.02%，暫報 3752.27 點

費半上漲 55.88 點或 1.94%，暫報 2942.96 點

台積電 ADR 上漲 4.08% 至每股 126.48 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.081%

紐約輕原油上漲 1.25% 至每桶 52.85 美元

布蘭特原油上漲 0.18% 至每桶 55.98 美元

黃金上漲 0.94% 至每盎司 1867.70 美元

美元指數上漲 0.28% 至 90.825 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.46％，至 821.00 美元。

Piper Sandler 將特斯拉目標價自 515 美元上調至 1200 美元，並維持「增持」(Overweight) 評級，分析師 Alexander Potter 稱，儘管 2020 年是特斯拉來說是充滿突破性的一年，但「煙火還沒有結束」。

Piper Sandler 預計，特斯拉交車量將在今年達到 89.4 萬輛，並在 2030 年達到 900 萬輛以上。

CureVac(CVAC-US) 早盤上漲 10.99％，至 99.10 美元。

歐盟面臨疫苗短缺問題之際，拜耳 (Bayer’s) 與德國製藥商 CureVac 周一宣布建立合作關係，拜耳同意為 CureVac 生產實驗性新冠病毒疫苗，並在明年達到 1.6 億劑的生產目標。

蔚來 (NIO-US) 早盤上漲 2.16％，至 58.23 美元；小鵬 (XPEV-US) 早盤上漲 4.44％，至 50.32 美元。

蔚來汽車公布今年 1 月交車量報 7225 輛，較去年同期增長 352.1%，且連續 6 個月創下單月交付新高；小鵬汽車 1 月交車量報 6015 輛，年增 470%，為連續第 3 個月創下交付紀錄。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:45 將公布美國 1 月 Markit 製造業 PMI，前值 59.1

台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月 ISM 製造業 PMI，預期 59.9，前值 60.7

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月營建支出月增率，預期 0.8%，前值 0.9%

華爾街分析：

BlueBay 資產管理公司投資長 Mark Dowding 表示，在金融市場上，投資人渴望快速致富，某些資產表現依舊不穩定。整體來說，他認為今年股市仍有望持續走高。

Dowding 認為在經濟復甦預期和政策支持之下，短期內市場表現將非常好。

Baird 董事總經理 Patrick Spencer 認為，近期美國感染率下滑，可望幫助支撐市場情緒，並彌補上周五的部分跌幅。他認為，新冠病毒和央行政策刺激消息將為市場增添動力，場外仍有大量資金正在觀望。