〈世界法說〉上半年產能供不應求 首季營收可望衝破90億元續創高

世界先進 (5347-TW) 今 (2) 日召開線上法說，世界先進表示，第一季產能滿載、出貨增加，整體產品平均單價可提升約 4-6%，估第一季營收達 89-93 億元，季增 2-6.7%，可望續創新高，雙率也將維持高檔。董事長方略表示，產能供不應求，預期上半年都將維持相當高的產能利用率。

展望本季，世界先進預估，由於客戶需求持續強勁，晶圓代工出貨量成長，新台幣匯率以 1 美元兌換新台幣 27.8 元計算下，第一季營收估季增 2-6.7%，毛利率估 36.5-38.5%，營益率 25-27%，皆較上季成長。

世界先進去年第四季產能利用率約 94-96%，今年第一季則拉升至 100%，方略指出，由於短月、歲修及部分粗線寬產能轉換至細線寬等因素影響，第一季產能供給季減 7%。

不過，方略表示，今年需求相當強勁，第一季產能供不應求，且有許多急單，產能利用率提升，出貨量增加，目前訂單能見度已較過去有效提升，預期上半年都將維持相當高的產能利用率。

方略預期，第一季應用於消費性電子與手持裝置的電源管理及面板驅動 IC 產品，需求持續成長；從製程別來看，0.18 微米等細線寬製程，比重將明顯增加。

對於漲價議題，方略回應，8 吋產能擴張成本越來越貴，若客戶有額外的需求，面對成本增加、及機台的取得，會與客戶共同合作，價格將一季一季觀察是否調整。

至於 8 吋廠併購策略，方略則說，目前產能繃得很緊，不斷尋求更多產能支援，但要看天時、地利、人和，要有廠商出售才有機會，時間點很難控制，也耐心等待中，不會隨便買下不合適的產能。