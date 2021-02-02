〈美股早盤〉投機熱潮消散 道瓊早盤飆逾300點 GameStop挫42%一度跌停

美股周二 (2 日) 集體高開，道瓊工業指數點漲逾 300 點或 1%，那斯達克指數和標普 500 指數均漲 1.1％，費半漲 1.4％。GameStop、AMC 早盤崩跌 40% 以上，GameStop 跌 42% 時一度跌停，白銀期貨價也大幅回吐。

由散戶主導的軋空行情似乎正在失去動力。GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US)、高斯電子 (KOSS-US) 周二開盤全數重挫，Express(EXPR-US)、Naked Brand(NAKD-US) 和黑莓 (BB-US) 也回吐漲幅。

白銀期貨周二跌逾 7％，帶動 Hecla Mining(HL-US)、Coeur Mining(CDE-US) 在內礦業股走低。

10 年期美債殖利率升至 1.108%。民主黨人周一啟動預算和解程序，將法案通過門檻降至 51 張同意票，盼能繞過共和黨來通過 1.9 兆美元的紓困法案，爭取快速通關，並拒絕共和黨提出規模 6180 億美元的紓困計畫。

與此同時，美國疫情似乎已較改善，提振華爾街多頭的樂觀情緒。COVID Tracking Project 數據顯示，全美周一住院患者數為 93536 人，降至去年 11 月 29 日以來最低，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 迄今已有 2603 萬人接種第 1 劑疫苗。

隨著財報季邁入尾聲，FactSet 數據顯示，截至目前，標普 500 指數公司中有 81% 的公司財報優於預期。亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 將在周二盤後公布最新財報，兩者開盤均漲逾 1%。

截至台北時間周二 (2 日)22 時許：

道瓊指數上漲 305.03 點或 1.01%，暫報 30516.94 點

那斯達克上漲 149.35 點或 1.11%，暫報 13552.75 點

標普 500 指數上漲 40.66 點或 1.08%，暫報 3814.52 點

費半上漲 41.68 點或 1.39%，暫報 3041.67 點

台積電 ADR 上漲 2.24% 至每股 129.50 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.108%

紐約輕原油上漲 2.73% 至每桶 55.01 美元

布蘭特原油上漲 2.63% 至每桶 57.83 美元

黃金下跌 1.36% 至每盎司 1838.50 美元

美元指數上漲 0.14% 至 91.10 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤下跌 52.40％，至 106.91 美元；AMC(AMC-US) 下跌 42.56％，至 7.46 美元；高斯電子 (KOSS-US) 下跌 24.86％，至 26.3 美元。

近期備受散戶追捧的飆股周二 (2 日) 開盤大幅下挫。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 2.49％，至 34.91 美元。

輝瑞發布第 4 季營收年增 12%，至 116.8 億美元，優於預期，調整後 EPS 報 42 美元。該公司預計，今年將售出約 150 億劑新冠疫苗，全年營收介於 594 億至 614 億美元區間，並將調整後 EPS 預期自 3.0 至 3.1 美元，上調至 3.1 至 3.2 美元。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 0.78％，至 262.63 美元。

阿里巴巴第 4 季營收達人民幣 2210.8 億元，淨利報人民幣 592.1 億元，均高於去年同期和市場預期。阿里巴巴表示，螞蟻集團的前景和 IPO 計畫仍存在重大不確定性，目前無法準確掌握這些變化對於阿里巴巴集團的影響。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Jefferies 策略師 Mohit Kumar 表示，在經濟復甦取得積極成效之際，寬鬆貨幣政策與財政刺激雙管齊下，可望為風險資產帶來好兆頭。儘管目前還不清楚散戶主導的軋空狂潮是否結束，Kumar 認為影響應該只是暫時。

PineBridge Investments 投資經理 Hani Redha 表示，科技股財報業績門檻雖然較高，但總體來說，科技業仍展現非常可觀的收益。

針對眾所矚目的美國疫情紓困法案，Redha 認為兩黨仍有希望達到共識，就算通過規模小於 1.9 兆美元紓困案，仍有望為市場帶來正面影響，這將為拜登任期通過更多紓困措施鋪平道路。