Robinhood限購的股票周一振幅減小 整體上漲3%

儘管 GameStop Corp. (GME-US) 周一 (1 日) 大跌 31%，但是 Robinhood Markets 上周實施交易限制的股票，本日整體震盪幅度略有下滑。

據《彭博》報導，被 Robinhood 列為交易受限的 50 支股票，周一的平均振幅，由上周五的 14% 減至 11%。隨著美股市場反彈，即使 GameStop 重挫，這些股票整體仍上漲了 3%。

Robinhood 限購的股票此前波動劇烈 (圖表取自彭博)

由於散戶們重點進攻部分個股，在上周末給 Robinhood 帶來了難題，存款信託與結算公司要求這家打著零佣金吸引散戶的券商，需要提高交易結算時的存款保證金，使公司此後已籌集了至少 40 億美元的債務和股權，以支撐其財力。

據 Fox 新聞報導，為專心應付眼前的市場動盪，Robinhood 暫時擱置 IPO 計畫，原本他們寄望今年 IPO，預估估值超過 200 億美元。

Robinhood 最早選擇的是禁止交易，但立即遭到巨大的反彈與訴訟，之後他們列出 50 支股票，其交易將受限制，之後又減為 8 家公司，這 8 家公司都是 Reddit 論壇 WallStreetBets 上最受青睞的股票。並使得散戶只能購買 1 股 GameStop 或是 2 股耳機製造商 Koss Corp。

儘管部分開放，一些 WallStreetBets 成員已組織起來，對 Robinhood 提出集體訴訟，這家券商也面臨一些民主黨和共和黨議員的抨擊。

雖然透過 Robinhood 買賣受限，但大型機構仍可自由交易這些股票。上周五，行情系統顯示，有 115 筆規模至少 5000 股以上的交易，這些交易的平均價值為 3000 萬美元，當日最大一筆交易超過 50 萬股，名義價值 1.27 億美元。

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