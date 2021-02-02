抖音告騰訊壟斷市場 騰訊斥惡意誣陷 反告字節跳動違法侵權

陸媒《澎湃新聞》報導，字節跳動稱旗下抖音已向北京知識產權法院提交訴狀，以濫用市場支配地位為由，向騰訊提出訴訟。騰訊駁斥上述指控，反控字節跳動惡意誣陷，且將對字節跳動與抖音的多項違法侵權行為提已起訴訟。

抖音主張，騰訊透過微信和 QQ 限制用戶分享來自抖音的內容，構成《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，以排除、限制競爭的壟斷行為」，要求法院勒令抖音中止此項行為，公開刊登聲明消除不良影響，並向抖音索賠人民幣 9000 萬元的合理損失費用。

《澎湃新聞》引述抖音起訴書顯示，2018 年 4 月起，用戶在微信或 QQ 平台分享的抖音連結，均無法正常播放，持續時間將近 3 年。相較之下，騰訊旗下微視、快手等第三方短影音平台均可正常播放。

抖音表示，騰訊的微信、QQ 月活躍用戶數分別超過 12 億和 6 億，且目前市場上幾乎沒有其他經營者能提供類似服務，足以反映騰訊具有市場優勢地位。

騰訊稍後回應稱，暫時未收到抖音起訴該公司的相關文件，但認為字節跳動的相關指控不符事實，有惡意誣陷之虞，反過來指控字節跳動旗下產品犯下多項侵權行為。

騰訊表示，字節跳動旗下多項產品包含抖音，均透過不正當方式獲取微信用戶個人訊息，破壞平台規則，且字節跳動本身亦存在多項損害平台生態和用戶權益的違法行為，對此，騰訊將向字節跳動提起訴訟。