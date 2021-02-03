〈美股盤後〉GameStop慘跌60% 四大指數集體收紅

週二 (2 日) GameStop 帶動的投機熱潮消散，華爾街焦點從 GameStop 轉向刺激計畫和疫苗利多消息，美債殖利率上升，金融等週期性股票推動大盤走高，Alphabet 和亞馬遜走高，美股四大指數全面收紅，道瓊漲近 500 點，創去年 11 月來最佳單日表現。

政經消息方面，多數黨領袖舒默稱，參議院將於週二開始一項程序，允許民主黨在沒有共和黨投票的情況下通過拜登推動的 1.9 兆美元經濟刺激計畫。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.05 億例，死亡數突破 224 萬例。

美國累計確診超過 2,632 萬例，累計死亡數超過 44.3 萬。美國新增確診連續第三週下滑，這是去年 9 月以來首見，且住院率自高峰值下滑。

週二 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 475.57 點，或 1.57%，收 30,687.48 點。

標普 500 指數上漲 52.45 點，或 1.39%，收 3,826.31 點。

那斯達克指數上漲 209.38 點，或 1.56%，收 13,612.78 點。

費城半導體指數上漲 47.34 點，或 1.58%，收 3047.33 點。

標普 11 大板塊集體上漲，金融、工業和非必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.63%；臉書 (FB-US) 漲 1.94%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.11%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.058%。

道瓊成分股多收高。高盛 (GS-US) 上漲 4.46%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 4.21%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.53%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.50%。

費半成分股表現強勁。英特爾 (INTC-US) 漲 2.31%；美光 (MU-US) 漲 1.48%；應用材料 (AMAT-US) 漲 2.35%；高通 (QCOM-US) 漲 1.98%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 2.42%；AMD (AMD-US) 漲 1.37%。

台股 ADR 全面上揚。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.41%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.46%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.61%。

個股消息

史詩級軋空熱潮降溫，Robinhood 客戶現可購買最多 100 股 GameStop 股票，Koss、Genius Brands 和 Koss 不再列入交易限制的股票。

史詩級軋空熱潮降溫 (圖片：AFP)

GameStop (GME-US) 暴跌 60.01% 至每股 90.00 美元。AMC Entertainment (AMC-US) 暴跌 41.29%。Koss (KOSS-US) 暴跌 42.86%；黑莓 (BB-US) 暴跌 21.05% 和 Genius Brands (GNUS-US) 下跌 3.23%。

蘋果積極布局 Apple Car，週二傳出蘋果已挖走保時捷底盤研發部門主管哈爾 (Manfred Harrer)。蘋果上漲 0.63% 至每股 134.99 美元。

外媒週二引述消息人士報導，中國駭客去年利用 SolarWinds 軟體漏洞入侵美國政府電腦。SolarWinds (SWI-US) 股價下跌 1.99%。

FactSet 數據顯示，截至目前，即使新冠疫情背景之下，財報季仍傳出好消息，標普 500 指數企業中，已公布財報的 189 家公司中有 81% 獲利超出預期。

輝瑞 (PFE-US) 下跌 2.26% 至每股 34.99 美元。該公司第四季財報好壞參半，獲利低於預期，該公司預期今年新冠疫苗銷售額將達 150 億美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.11% 至每股 3,380.00 美元。亞馬遜創辦人兼 CEO 貝佐斯盤後宣布，他將辭去亞馬遜 CEO 一職，由 AWS 行政總裁 Andy Jassy 於第三季接任其職位。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.38% 至每股 1,919.12 美元。該公司盤後公布最新財報，其中營收增長 23%，首度披露的雲端業務季虧損 12.4 億美元。

受惠於新冠疫情推動的線上購物狂潮，UPS (UPS-US) 業務貨運量遽增，該公司最新財報表現亮眼，推動其股價上漲 2.58% 至每股 160.29 美元。

華爾街分析

太平洋人壽基金顧問資產配置主管 Max Gokhman 表示，不可避免的是，就像任何技術驅動的軋空一樣，Reddit 這艘火箭燃料已耗盡，現在正在墜落，其他市場參與者再次安心地重返市場，這可能是推動本週美股主指反彈的主因。

Verdence Capital Advisors 投資組合策略主管 Megan Horneman 說，隨著散戶交易的狂熱降溫，樂觀情緒正在醞釀，每當市場變得更加穩定時，所有投資者都會鬆一口氣。

紐約人壽投資分析師 Lauren Goodwin 提醒，散戶投資者是一股不可忽視的力量，影響力將隨著時間的推移而起落，但就個股的謹慎的做法是，投資者應預期某些個股會不時地受到散戶大軍關注。