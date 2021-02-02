GameStop盤中急殺60% 跌破每股100美元

GameStop 史詩級軋空大戰即將落幕？週二 (2 日) GameStop 開盤下跌 42%，數度融斷跌停後，股價進一步下滑 60%，截稿前，暫報每股約 89 美元。

GameStop (GME-US) 上週股價飆升 700% 至 325 美元的高位，上週五 (1 月 29 日) 收盤以來，GameStop 現在已下跌 70% 以上。

其他散戶追捧股也遭遇拋售狂潮。AMC Entertainment (AMC-US) 下跌超過 38%；Express (EXPR-US) 下跌 32%；Bed Bath＆Beyond (BBBY-US) 下跌 14.5%；Stitch Fix (SFIX-US) 下跌 5.5%；Macy's (M-US) 下跌 3.6%。

好萊塢電影《華爾街之狼》的原型、前「仙股」經理人 Jordan Belfort 週二表示，GameStop 交易狂潮中的業餘投資者可能會失去一切，這類投資 (機) 在上漲時很好，但在下跌時很痛苦。

聯準會 (Fed) 達拉斯分行主席 Robert Kaplan 週二坦言，大規模的資產購買計劃是近期 Reddit 散戶大逼空的原因之一，儘管目前為止並未看到任何系統性風險。

Robert Kaplan 承認目前造成現狀的主因之一，是市場上有很多流動性，這和聯準會每月至少收購 800 億美元美國公債、400 億美元房貸擔保證券有關。

Robert Kaplan 稱：「在新冠疫情肆虐的情況下，目前聯準會需要持續正在做的事情，但我再度認為，若是不考慮疫情因素，開始限制流動性和政策正常化將使市場更加健康。」