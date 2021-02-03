〈台股盤前〉兩天急漲控制抱股過年比重 金牛年拜早年行情猶可期

距離農曆年封關只剩三個交易日，三大法人昨 (2) 日再加碼 97.93 億元，終場台股大漲 349 點、以 15760 點作收。美股四大指數今晨全面收高超過 1%，台股行情看升趨勢不變，惟指數短短兩天彈升逾 600 點、已超過 4%，大盤步調或將緩和下來，但台股封關猶可期，投資人抱股過年只要控制比重，就可布局金牛年拜早年行情。

台股 2 月從 15138.31 點急拉至 15760.08 點，主要是由權王台積電反彈大漲，率領護國群山急漲，大盤兩日反彈合計 621 點，一舉站回所有均線，並同時回補元月 28 日跳空缺口，外資自上周大倒 1224 億元後，本周以來陸續出現回補買盤，外資在台股買超 92 億元，在台指期淨空單減少 769 口降至 18855 口。

台積電繼 1 日大漲 20 元後，昨日再強攻 21 元，收在 632 元，市值重回 16 兆元之上、為 16.3 兆元；聯發科昨天盤中創新天價 952 元，台股在農曆封關前大盤能否續攻，就要靠這兩隻大牛。

今天觀盤重點，台積電 7 奈米等先進製程產能大爆滿，南韓媒體傳出，由於台積電先進製程供不應求，大客戶超微有意轉移部分代工訂單至三星。這是繼高通今年首顆 5G 旗艦晶片「驍龍 888」，以及特斯拉傳出將找三星合作車用 5 奈米晶片之後，又一大廠傳出擁抱三星；雖然台積電昨日不評論單一客戶訂單問題，但在外資重新擁抱台積電之下，股價可望挑戰前高。

聯發也可望往千金股方向持續挑戰，主要是聯發科昨日宣布，推出旗下第一款支援毫米波（mmWave）頻段的 5G 數據機晶片「M80」，這意味聯發科完成 5G 兩大主流頻段晶片布局，不僅能全面搶食全球 5G 手機商機，拓展北美等地市場，同時藉由更完整的產品線，更具備與勁敵高通一拚高下的能耐；法人多預期，聯發科在農曆封關前即可榮登千金股。

半導體上中下游都一片榮景，下游的半導體封測大廠日月光投控受惠接單暢旺，法人指出訂單能見度已經看到第 3 季，預估今年獲利可超過新台幣 300 億元創新高，每股純益拚超過 7 元，股價值得期待。

整體來說，在台積電利多不斷下，台股護國神山群也雨露均霑，加權指數在昨日創下去年 3 月 25 日大漲 359 點以來最大單日漲點後，台股前景看升趨勢並未扭轉，法人多建議肯定可以抱股過年，但要控制手上持股水位約降至 5 成左右，至於抱股過年標的，建議以科技股以及落後補漲股為主。