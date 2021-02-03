萬海今年將迎來10艘新船舶 營運添馬力

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 表示，今年預計迎來 10 艘新交船，明年也將再交 5 艘，而近日董事會將再添購 3013 TEU 全貨櫃輪共 12 艘，持續挹注新營運動能無虞。

萬海表示，目前尚有 15 艘船舶待交，其中，2038 TEU 的新船預計今年交 6 艘、3036 TEU 船舶交 4 艘，合計全年將迎來 10 艘新船，而明年則再迎來 2038 TEU 新船 5 艘。

此外，萬海於 1 月宣布將購入 3013 TEU 全貨櫃輪共 12 艘，每艘造價 4710 萬美元，總採購金額達 5.65 億美元 (約新台幣 157.86 億元)，不過尚未有確切交船期。

萬海指出，去年下半年起美國線表現熱絡，至今客戶對亞洲到美西市場的運送需求仍強勁，因此決定自 3 月中旬起開出 4 條美西線定期航線，全力搭上美國海運市況熱絡的順風車。

法人表示，在回補庫存需求下，據美國全國零售商聯會 (NRF) 預估，美國第一季港口進口量仍將年增 11%，但供給吃緊的狀況仍嚴重，近期美國西岸聖佩德羅港約 30 艘貨櫃輪等待靠港，比起 12 月約 20 艘顯然塞港狀況更加嚴重，預期整體第一季運價將維持高檔。