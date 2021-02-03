封關前夕股匯雙漲 台幣一度衝上27.933元創逾23年半新高

鼠年封關倒數，股匯漲勢再起，台股今 (3) 日早盤勁揚逾百點，新台幣兌美元也強升逾 4 角，一度衝上 27.933 元，突破前波高點，改寫逾 23 年半新高，隨著出口商拋匯力道加重，台幣近兩日的升值壓力將越來越大。

外資已從日前的提款台股轉為買超，匯市方面也偏向匯入，加上農曆年前出口商有實質拋匯需求，因而推升台幣走勢，新台幣兌美元昨天以 28.387 元小貶作收，今天早盤升勢強勁，一度來到 27.933 元，升 4.54 角，續創 1997 年 7 月中旬以來的新高。

近一周以來，全球股市震盪劇烈，避險情緒升溫，帶動美元強勢反彈，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 甚至突破 91 關卡，但匯銀人士指出，出口商在農曆年封關前夕，恐將大舉拋匯，央行可能加大盤中、尾盤的調節力道。

觀察亞洲主要貨幣表現，韓元兌美元約升值 0.06%，新加坡幣同步走升，但日圓、人民幣則相對貶值 0.02%、0.03%。儘管美國新財長葉倫表示不再走弱勢美元路線，但市場認為目前言之尚早，由於美國政府紓困振興規模持續擴大，短期美元難有走強的條件。

台灣方面，央行日前公布的理監事會議議事錄摘要中，有理事表示，國內資金已相當寬鬆，降息並不適當，但升息卻會對傳統產業與台幣造成不小壓力，因此，考量利率也無再降的空間，維持現行政策利率是穩健的作法。