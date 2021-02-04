 1

〈紐約匯市〉美元續升但登放慢腳步 市場觀望1月美國就業報告

鉅亨網編譯余曉惠
(圖:AFP)
(圖:AFP)
Tag
美元美元指數DXY財政刺激拜登紓困就業報告美國經濟非農就業小非農義大利組閣義大利政府德拉吉DraghiECB歐洲央行

美元延續近日反彈走勢，周三 (3 日) 兌歐元日圓來到關鍵價位，但升幅放緩，投資人等待美國周五將公布的 1 月非農就業報告。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在紐約尾盤上漲 0.07% 至 91.145，稍早一度升抵 91.308，是兩個月來最高。

投資人看好美國經濟復甦早歐洲一步，美元今年來反彈 1.3%，Brown Brothers Harriman 策略師說：「美元反彈已經放緩，但可能還沒結束。」

最新數據顯示，美國 1 月民間就業崗位反彈幅度超過預期，1 月服務業景氣飆升至近兩年最高水平，但這些消息未對匯市帶來多少影響。

路透調查顯示，美國 1 月非農就業崗位可能增加 5 萬。人們試圖尋找判斷就業市場健康狀況的線索，美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，結果顯示 1 月就業形勢在疫情干擾下仍意外反彈，民間新增就業 17.4 萬人，遠勝市場預期的增加 4.9 萬。

美元歐元徘徊在 1.2 美元附近，美元日圓連續第二天盤旋於 105 日圓

歐洲央行 (ECB) 前總裁德拉吉 (Mario Draghi) 同意籌組聯合政府，消息鼓舞歐股和歐債，但兌歐元影響不大。

道富銀行東京分行經理 Bart Wakabayashi 說：「日圓這段時間持續上揚，但我認為或許會浮現一些疲態，可能稍微回軟。」

英鎊美元微貶，投資人正在等待周四登場的英國央行 (BOE) 決策會議，會中將發布有關負利率對銀行業務影響的諮詢結果。

截至周四 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

相關新聞