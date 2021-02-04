〈紐約匯市〉美元續升但登放慢腳步 市場觀望1月美國就業報告

美元延續近日反彈走勢，周三 (3 日) 兌歐元和日圓來到關鍵價位，但升幅放緩，投資人等待美國周五將公布的 1 月非農就業報告。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在紐約尾盤上漲 0.07% 至 91.145，稍早一度升抵 91.308，是兩個月來最高。

投資人看好美國經濟復甦早歐洲一步，美元今年來反彈 1.3%，Brown Brothers Harriman 策略師說：「美元反彈已經放緩，但可能還沒結束。」

最新數據顯示，美國 1 月民間就業崗位反彈幅度超過預期，1 月服務業景氣飆升至近兩年最高水平，但這些消息未對匯市帶來多少影響。

路透調查顯示，美國 1 月非農就業崗位可能增加 5 萬。人們試圖尋找判斷就業市場健康狀況的線索，美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，結果顯示 1 月就業形勢在疫情干擾下仍意外反彈，民間新增就業 17.4 萬人，遠勝市場預期的增加 4.9 萬。

美元兌歐元徘徊在 1.2 美元附近，美元兌日圓連續第二天盤旋於 105 日圓。

歐洲央行 (ECB) 前總裁德拉吉 (Mario Draghi) 同意籌組聯合政府，消息鼓舞歐股和歐債，但兌歐元影響不大。

道富銀行東京分行經理 Bart Wakabayashi 說：「日圓這段時間持續上揚，但我認為或許會浮現一些疲態，可能稍微回軟。」

英鎊兌美元微貶，投資人正在等待周四登場的英國央行 (BOE) 決策會議，會中將發布有關負利率對銀行業務影響的諮詢結果。

截至周四 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格：