〈紐約匯市〉美國復甦前景強過歐洲 美元登兩個月高 歐元腳軟

華府推動更多財政刺激之際，歐洲處於防疫封鎖，強化了投資人看好美國經濟成長早歐洲一步的觀點，美元對歐元在周二 (2 日) 攀升至兩個月高點。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在紐約尾盤上漲 0.25%、突破 91。同日美股和全球股市大漲，油價躍升 2% 至一年高點。

歐元兌美元貶 0.32% 報 1.2020 美元，快回落到去年 12 月初低點，今年來累計貶值 1.61%。

歐盟周二公布初估數據，去年第 4 季 GDP 年減 5.1%，縮幅小於市場預估，但周一的數據顯示，德國 12 月零售銷售降幅大於市場預期，加深了經濟萎縮的疑慮。

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 說：「成長差距正在打擊歐元，並強化今年來提振美元動力。比較歐美經濟全面復甦的時間表，歐洲可能比美國晚約一年。」

美國民主黨參議員啟動預算和解程序，打算繞過共和黨人，讓總統敗登 1.9 兆美元紓困計畫快速通關，消息振奮美國經濟前景。

美元也因空頭回補買盤攀升，以美元兌日圓受益最多，美元兌日圓盤旋在 105 日圓附近。目前避險基金擁有的美元空頭部位達到 2016 年 10 月來最高。

儘管美元今年來回升，但 Manimbo 說，這波反彈可能是短暫的，「如果美國的勞動力市場數據進一步好轉，將帶來更有說服力的漲勢。」美國將在周五發布 1 月非農就業報告。

美國財政刺激進展、加上油價跳漲，讓加幣表現亮眼，加幣兌 G10 貨幣全面上揚，兌周二盤中相對強勢的美元也升值 0.3%。

市場持續樂觀看待英國接種疫苗進度領先歐陸等地，英鎊兌歐元站上八個月高點，兌美元則走貶。

荷蘭 ING 銀行上修 2021 年底英鎊兌美元和歐元的預測，預估今年英鎊兌歐元將升抵 0.85 英鎊，兌美元突破 1.50 美元。

ING 說，英國疫苗接種速度較快，第 2 季經濟復甦加速，加上英國央行相對於歐洲央行沒那麼鴿派，都能讓英鎊兌歐元受益；雖然風險依然存在––包括蘇格蘭獨立公投、英國政府背離歐盟勞動法面臨的關稅風險––也只會拖慢而不會扭轉英鎊的升值趨勢。

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