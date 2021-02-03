三星2020年平板電腦銷量成長44.4% 縮小與蘋果市占差距

根據市場研究機構 IDC 最新的數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 在去年續登全球平板電腦市場龍頭寶座，不過市佔率位居第 2 的三星電子在去年大幅成長了 44.4%，也使得三星電子與蘋果在市占率差距有所縮短。

數據顯示，受惠於疫情期間的遠距工作商機，全球平板電腦銷量成長 13.6%，達到 1.641 億台。其中，蘋果在 2020 年全球平板電腦市場中，共銷售了 5320 萬台 iPad，年增 6.7%，市佔率為 32.5%，位列第一。

而三星電子在去年的全球平板電腦市場中的銷售量為 3130 萬台，較去年同期增長 44.4%，市占率為 19.1%。

相較之下，在 2019 年，三星電子的市占率為 15%，而蘋果的市占率為 34.6%。三星電子正積極縮小與蘋果的差距。

報告中表示，三星電子目前仍然是最大的 Android 系統平板電腦供應商，成功的產品包含 Galaxy Tab A 和 Galaxy Tab S6 Lite 等。該公司為使 Android 更具生產力和可使用性而做出的努力，幫助該品牌維持了優於其他 Android 競爭對手的優勢。

排名第三至第五的品牌分別是華為、聯想、亞馬遜 (AMZN-US)。受美國禁令的衝擊影響，中國華為市占率下滑至 9.8%，全年銷售量為 1600 萬台。在第四季，該公司的銷售量就下跌了 25.7% 至 330 萬台。

聯想則以 8.6% 的市占率排名第四，銷售量為 1,410 萬台，較去年同期增長 66.4%。亞馬遜也緊隨其後，銷售量為 1400 萬台，以 8.5% 的市佔率排名第五。