GameStop螞蟻雄兵 星展：散戶資金可望成今年股市重要支撐

電玩遊戲經銷商 GameStop(遊戲驛站) 散戶扳倒避險基金躍居媒體版面，散戶螞蟻雄兵的力量備受關注，星展集團表示，GameStop 事件雖不至於撼動大權值股，但在高家庭儲蓄率的時代，散戶資金蠢蠢欲動，對市場的影響力正不斷提升中。

星展集團表示，目前市場仍由機構法人資金主導，根據 EPFR Global 的數據，2000 年網路泡沫破裂後，散戶持有的全球股票型基金的淨資產價值持續穩定下滑，截至 2000 年底，散戶資金占股票型基金還有 66%，而機構法人的資金占比約 34%。

但目前情況則完全逆轉，統計至 2020 年底，散戶資金僅占全球股票型基金的 29%，但機構法人資金比重則攀升至 71%。

星展集團指出，散戶投資策略主要集中在避險基金大量空頭部位的單一證券上，換言之，散戶資金集結除了造成股價短期波動外，對大型績優股則相對較無影響。

儘管如此，星展集團認為，散戶投資人的影響力正不斷提升中，舉例來說，從去 (2020) 年 3 月以來，市場急劇反彈資金流向數據來看，散戶情緒與市場同時處於低迷狀態，而機構法人資金則處於謹慎觀望狀態，但當機構法人重新進場時，散戶已獲利了結。

星展集團認為，美國家庭儲蓄率高，將使散戶資金扮演顯著角色，進而支撐 2021 年風險性資產走揚。

根據統計，美國家庭儲蓄率 2005 年 7 月還在 2.2% 的低谷，但到了 2019 年 12 月已提升至 7.2％，公債殖利率處於低點的環境下，一部分的家庭儲蓄可能會被配置到股票風險性資產，並進一步影響市場。