〈美股早盤〉科技股財報亮眼領標普、那指開盤走高 Google勁揚7%

亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 周二盤後發布強勁財報後，美股周三 (3 日) 開盤漲跌不一，道瓊工業指數跌 69 點或 0.2%，那斯達克指數漲 0.5％，標普 500 指數 0.1％，費半小漲 0.01％。

Alphabet 和亞馬遜周三開盤分別漲 7％和 0.7％，帶領那指和標普 500 指數衝高。兩者最新財報營收均表現亮眼，亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 宣布將在第 3 季辭任執行長，並由 AWS 執行長 Andy Jassy 接棒。

Rfinitiv IBES 數據顯示，截至目前，標普 500 指數公司財報中，有八成優於分析師預期，其中科技業有高達 97% 公司財報優於預期。

上周因散戶軋空瘋狂飆高的 GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 開盤分別漲逾 10% 和 7%。Robinjood 周二稍晚再宣布放寬交易限制，允許用戶買入最多 100 股的 GameStop，並取消 Nokia、ＥExpress(EXPR) 和 Naked Brand Group(NAKD-US) 等股的交易限制，但仍尚未解除對 AMC 的限制。

另一方面，市場持續消化新一輪紓困法案的消息。

美國參眾兩院均在周二啟動預算決議辯論，一旦在參眾兩院獲得通過，接下來將啟動預算協調程序，民主黨得以在沒有共和黨人支持下，推進拜登提出的 1.9 兆美元紓困案。

經濟數據方面，美國 1 月小非農就業數據意外反彈，私營部門新增就業超過 17 萬人，遠優於市場預期的 5 萬人。

截至台北時間周三 (3 日)22 時許：

道瓊指數下跌 69.01 點或 -0.22%，暫報 30618.47 點

那斯達克上漲 63.96 點或 0.47%，暫報 13676.74 點

標普 500 指數上漲 5.53 點或 0.14%，暫報 3831.84 點

費半上漲 0.34 點或 0.01%，暫報 3047.67 點

台積電 ADR 下跌 0.52% 至每股 127.77 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.122%

紐約輕原油上漲 1.08% 至每桶 55.35 美元

布蘭特原油上漲 1.01% 至每桶 58.04 美元

黃金上漲 0.28% 至每盎司 1838.60 美元

美元指數下跌 0% 至 91.185 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Spotify(SPOT-US) 早盤下跌 8.37％，至 316.18 美元。

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：21.68 億歐元，年增 17%

虧損：1.25 億歐元，去年同期虧損 2.09 億歐元

每股虧損：66 歐分，去年同期每股虧損 1.14 歐元

月活躍用戶數：3.45 億，年增 27%

Premium 付費用戶數：1.55 億，年增 24%

2021 年 Q1 財測：

營收：19.9 億歐元至 21.9 億歐元

月活躍用戶數：3.54 億至 3.64 億

Premium 付費用戶數：1.55 億至 1.58 億

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 7.6％，至 2065.04 美元。

F2020 Q4 財報數據：

調整後 EPS(不含一次性項目) ： 22.3 美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 15.9 美元

營收：569 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 531.3 億美元

流量獲取成本 (TAC)： 104.7 億美元 ，優於 StreetAccount 調查的分析師預期 93.2 億美元

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.71％，至 3404 美元。

F2020 Q4 財報關鍵數據 vs.Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：14.09 美元 vs.7.23 美元

營收：1255.6 億美元 vs.1197 億美元

AWS 營收：年增 28% 至 127 億美元 vs.128.3 億美元

F2021 Q1 預測

營業利益：30 億美元至 65 億美元

新冠病毒相關成本：20 億美元

營收：介於 1000 億美元至 1060 億美元

每日關鍵經濟數據：

美國 1 月 ADP 新增就業 17.4 報萬人，預期 5 萬人，前值自 - 12.3 萬人上調至 - 7.8 萬人

繼上月錄得 4 月以來首次下滑，美國 1 月小非農新增就業小幅回彈 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:45 將公布美國 1 月 Markit 服務業 PMI，前值 57.5

台北時間晚間 22:45 將公布美國 1 月 Markit 綜合 PMI，前值 58.0

台北時間晚間 22:45 將公布美國 1 月 ISM 非製造業 PMI，預期 56.8，前值 57.2

台北時間晚間 23:30 將公布美國上周 EIA 原油庫存增減數，預期增加 150 萬桶，前值減少 991 萬桶

華爾街分析：

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 旗下洛克伍德顧問公司 (Lockwood Advisor) 投資長 Matt Forester 表示，企業財報肯定較多數人預期還要強勁，並由科技、宅經濟相關領域所主導，但還有許多值得期待的領域，尤其是那些深受疫情重創的產業。

針對美國新一輪紓困法案談判，信安環球投資顧問公司 (Principal Global Advisors) 首席策略師 Seema Shah 認為，現在重點在於時機點，人們普遍認為刺激措施將具龐大規模，但最重要的問題在於，紓困措施是否會儘快出爐，美國經濟需要它。

Verdence 資本顧問公司投資組合策略主管 Megan Horneman 表示，隨著散戶投機熱潮褪去，市場降溫帶來樂觀情緒，任何時候只要市場走向穩定，投資人都會鬆一口氣。

不過，美國銀行 (BofA) 策略師警告，市場情緒指標已出現「賣出」信號。