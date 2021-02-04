美元下跌 有可能三重獲利嗎？

美元兌境外人民幣 (USD/CNH) 月線圖

資料來源：湯森路透

去年受到新型冠狀病毒 (COVID-19) 肆虐，全球金融市場劇烈震盪，各主要國家紛紛降息或實施超寬鬆貨幣政策因應，主要貨幣利率低至接近零，甚至負利率，導致貨幣走貶。然而，亞洲地區疫情控制得相對較好，引發資金流入亞洲貨幣，以美元兌境外人民幣 (USD/CNH) 為例，去年 5 月自最高位 7.1963 下挫，至 12 月時最低點曾觸及 6.4870，CNH 的上漲幅度達 9.85%。

假設，去年 5 月以新臺幣 (NTD)300,000 購入人民幣 (CNY)，匯率約為 4.17，CNY 升值幅度比 NTD 多，到年底時以 4.31 賣出，獲利約 NTD 10,070，另外還獲得 CNY 比 NTD 高的存款利息。

計算：

NTD 300,000 / 4.17 = CNY 71,942

CNY 71,942 x 4.31 = NTD 310,070

假若當時並非買入 CNY，而是以美元兌新臺幣 (USD/NTD) 匯價 30.00 買入 1 萬美元，至年底時以最低點 28.015 計算，虧損了約 NTD19,850，但可以享有 USD 較高的存款利息。

計算：

NTD 300,000 / 30 = USD10,000

USD 10,000 x 28.015 = NTD 280,150

但同樣以去年 5 月到 12 月的行情來看，對於持有美元的投資人，若判斷人民幣升值，利用外匯保證金交易放大倍數 (銀行提供最大 20 倍)、可以雙向操作的效果，存入 1 萬美元作為保證金，賣出 20 萬美元買入境外人民幣 ( Sell USD/CNH)，不受每人每日限購 2 萬人民幣限制，待跌至理想價位時再買回 20 萬 USD/CNH(平倉)，以賺取其中價差，亦可獲得 USD 與 CNY 之間的利息差 (以 USD20 萬計算)，而原有的 1 萬美元保證金仍享有銀行的存款利息，只要行情判斷正確，可能獲得三重獲利。

舉例：保證金 USD 10,000 ，最大可操作 USD 20 萬

CNH 平均年利率約 1.96%

USD 平均年利率約 0.55%

Sell USD/CNH 價位 7.1900，平倉價 6.4900

7.1900 – 6.4900 x 200,000 / 6.4900 = USD 21,571.65

除了價差獲利 USD21,571.65，每日還可獲 USD 7.7 左右的利息差

警語：外匯保證金交易具有一定風險，以上說明 (舉例) 僅供參考，投資人應先評估本身資金及所能擔負之風險，過去績效或未來預期的表現不可作為日後績效之保證。

市場對 USD/CNY 的走勢預測

外匯市場瞬息萬變，掌握市場脈動相當重要，控制風險亦格外重要，遠東國際商業銀行 (下稱遠東商銀) 外匯保證金交易是全國唯一提供 24 小時專人及網際網路外匯交易服務，備有資深的交易團隊，每日提供「遠銀外匯每日評論｣，其中包括當日對各主要貨幣看法的分享，還有各國重要經濟數據和事件發布的時間等，國定假日仍照常發布，幫助投資人追蹤市場和匯率的變化，並有助於控制風險。歡迎來電了解詳細內容，遠東商銀交易室專線：0809085818。

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