5G推動車聯網時代加速 聯發科攜手合作夥伴搶商機

聯發科 (2454-TW) 今 (4) 日舉辦 5G 布局媒體線上分享會，無線通訊事業部總經理徐敬全表示，5G 低延遲傳輸特性，將推動車聯網發展，聯發科也已投入車用市場，目前正與合作夥伴洽談更多機會。

鴻海 (2317-TW) 近期衝刺電動車事業，與多家汽車業者結盟，包括飛雅特克萊斯勒、裕隆、吉利控股等集團，更成立 MIH 開放平台，隨著平台持續擴大，聯發科也入列其中，拓展更多出海口，布局車用新動能。

徐敬全指出，5G 具備多種特性，如資料傳輸速度較 4G 快上數倍、裝置與基地台間的低延遲周期等，應用將開機散葉，聯發科也看到除了手機以外的新機會，未來將推出寬頻裝置、CPE、移動熱點等產品。

針對車聯網，徐敬全認為，5G 低延遲特性在部分產業非常重要，需要在有限的時間內，做出最快的反應，尤其應用在交通場景中，5G 毫米波 (mmWave) 技術可幫助裝置快速識別號誌，也可提供警示路況等，看好將是未來發展趨勢。

聯發科前日推出首顆支援毫米波的數據晶片 M80，徐敬全也重申 2022-2023 年毫米波將在北美市場普及化，聯發科不會缺席，今年就會進行送樣，已準備整合在手機，終端裝置明年就會推出。

徐敬全補充，聯發科近期 5G 布局策略成功，主要歸功於兩因素，包括品牌價值、建置成本，針對品牌價值，由於公司核心理念為帶給消費者最新的技術、連網體驗，如果投入初期即以 Sub 6、毫米波並行，成本過高，將反映在最終成本，不易推廣最新技術，因此初期先專注在 Sub 6。

再者，建置成本方面，由於毫米波為高頻段，訊號衰減快，因此基地台建置密度高，投資成本相對昂貴，也是市場不易拓展的主因，因此聯發科即便初期已具備毫米波技術，仍選擇在今年才投入商用化。