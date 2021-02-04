亞德客-KY 1月營收優預期 外資看好今年業績展望

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 1 月營收續創單月新高，外資指出，亞德客 1 月營收大幅優於預期，對未來幾季展望樂觀看待，看好亞德客將持續受惠工具機上升循環趨勢至 2022 年。

亞德客 1 月受惠市場需求穩定成長，接單與出貨金額同創高，單月營收 21.34 億元，月增 7.89%，年增 1.4 倍，續創單月新高。

外資指出，以過去經驗來看，亞德客 1 月營收通常占整體第一季營收的 35-38%，不過，今年 1 月營收已達到第一季營收預估值的 42-45%，大幅優於預期，而 2 月受農曆春節假期影響，營收將較 1 月衰退，但仍將較去年同期大幅成長，對未來幾季業績展望樂觀看待。

亞德客在訂單大舉湧入下，產能利用率已達 110-120%，外資並看好，亞德客將持續受惠工具機上升循環趨勢至 2022 年。

亞德客去年第四季受惠客戶需求強勁下，營運淡季不淡，獲利與 EPS 同衝單季新高，稅後純益 15.82 億元，季增 2.6%，年增 9 成，每股純益 8.37 元；去年全年稅後純益 48.45 億元，年增 77.47%，每股純益 25.63 元，同寫新猷。