MSCI推出MSCI中國科技100 美團權重最高約13%

周四 (4 日)MSCI 宣布推出 MSCI 中國科技 100 指數，其中，資訊科技類的公司比重最高，電子商務公司高達 29 家，當中以美團(3690-HK) 權重最高，達 12.85%，其次為阿里巴巴(9988-HK)、騰訊(700-HK)，權重分別為 9.62% 和 9.42%。

(圖片: AFP)

MSCI 報告中指出，MSCI 中國科技 100 指數涵蓋 A 股、H 股、B 股、紅籌股和海外上市的中國公司（如 ADR）中的大型股和中型股。含蓋其中的科技股如百度 (BIDU-US)、京東(9618-HK)、小米(1810-HK)、網易(9999-HK)，美股上市的蔚來(NIO-US)、拼多多(PDD-US)、萬國數據(GDS-US)、愛奇藝(IQ-US) 等均被納入。



目前，該指數包含 A 股大型股、中型股可通過互聯互通交易機制，以其自由流通量調整後市值的 20% 計算。

MSCI 中國科技 100 指數中，電商產業有 29 檔，總權重佔 40% 以上；物聯網 20 檔，總權重約 10%。

該指數目的在代表一群公司，預期可透過科技創新開發新產品、新服務而取得不俗營收成長，這些科技創新預期將帶來網際網路、數位化、出行、自動化技術、工業自動化和數位醫療等領域的突破。

根據 MSCI 數據顯示，MSCI 中國科技 100 指數於 2018 年 5 月至 2020 年 10 月的回測，贏過 MSCI 中國指數 13.6%。MSCI 亞太區指數解決方案研究主管 Zhen Wei 表示，去年疫情爆發後，市場愈來愈關注行動網際網路、消費服務，進而推動該指數表現。

