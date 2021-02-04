網家擴張跨境生態圈 攜手日本SG推動在地商家直送到貨

台灣最大電子商務集團 PChome 網路家庭 (8044-TW) 看好跨境電商市場成長空間，今 (4) 日宣布旗下 Bibian 比比昂與 SG Holdings 集團旗下 SGH Global Japan 共同簽署合作備忘錄 (MOU)，將透過兩大集團在台灣、日本兩地的電商和物流優勢，擴大跨境服務生態圈。

由於各國邊境封鎖，加上宅經濟持續發酵，PChome 比比昂 1 月營收年增高達 5 倍，需求強勁。

網家說明，此次雙方簽署 MOU 後，首步推動 PChome 比比昂商品代購、日本直送台灣的 BB Check out 隨選即買服務，藉由 SG Holdings 遍及全日本的物流體系，帶動日本在地商家海外直送到貨，而台灣消費者也可藉此平台，享有業界最低空運價格，每公斤只要台幣 100 元。

網家董事長暨比比昂代表取締役詹宏志表示，近一年來受限邊境封鎖影響，觀察到跨境商品的選購需求大幅增加，在與 SGH Global Japan 合作後，將可快速開展國際物流運輸和日本商家的招商，未來更將持續深化台日聯盟，加速大東亞發展計畫。

SG Holdings 集團旗下 SGH Global Japan 社長小山彰也指出，當前許多日本商家均希望通過跨境電商向海外發展，藉由此次與 PChome 比比昂的合作，將帶給日本商家最佳的物流解決方案。