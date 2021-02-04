郭明錤：舜宇可望取得更多蘋果訂單 供應鏈競爭加劇

天風證券分析師郭明錤今 (4) 日出具報告指出，陸系光學元件廠舜宇光學 (2382-HK) 的 iPad 5P 鏡頭驗證順利，預計在今年第一季中期後將開始大量出貨，也顯示舜宇今年下半年出貨 iPhone 的 7P 廣角鏡頭機率大增，在蘋果鏡頭供應鏈競爭，加上價格戰加劇，玉晶光 (3406-TW) 恐面臨極大的挑戰。

郭明錤也強調，玉晶光 2021 年獲得蘋果 iPhone 6P(6 片塑膠鏡片) 長焦鏡頭訂單數量，可能低於市場預期。

郭明錤指出，舜宇光學的 iPad 5P 鏡頭驗證順利，大量出貨後的良率將提升至與玉晶光相似。

同時，報告中指出，舜宇光學在未來幾年內的 Apple 訂單可望快速成長，大立光 (3008-TW) 雖受害於手機鏡頭產業結構性挑戰，但長期仍具投資價值，玉晶光 2021 年最大挑戰則來自於，大立光憑藉技術優勢發動價格戰，且玉晶光取得的 iPhone 6P 長焦鏡頭訂單，可能低於市場預期。

報告指出，據最新新的調查顯示，舜宇光學預計在今年首季中期後開始大量出貨 iPad 5P 鏡頭，目前試產良率約 70%，已達 Apple 驗證標準，預估在大量出貨後，舜宇光學的 iPad 5P 鏡頭良率可望提升至 80%，與玉晶光的良率相當，略遜於大立光的 85%，受限於初期產能限制，預期舜宇光學今年 iPad 5P 鏡頭的出貨比重約 15%，而若今年出貨順利，預估舜宇光學將擴產蘋果鏡頭產能，2022 年更將提升 iPad 5P 鏡頭訂單比重至約 25–30%。

郭明錤認為，舜宇光學的 iPad 5P 驗證過程順利，有助舜宇光學的 iPhone 7P 廣角鏡頭驗證，舜宇光學目前出貨至 LG Innotek 的 iPhone 7P 廣角鏡頭驗證順利進行中，預計今年下半年底或第三季初開始大量出貨。

舜宇光學另一優勢為整體成本結構，預期該公司的 iPhone 7P 廣角鏡頭與 iPad 5P 鏡頭出貨比重將在 2022 年進一步分別提升至 15-20% 與 25-30%，未來可望取得新產品類別的鏡頭訂單，包括頭戴裝置與 Apple Car 鏡頭訂單。

雖 Kantats(康達智) 可能將在 2021 年退出蘋果鏡頭供應鏈，但郭明錤報告指出，仍無法抵消舜宇光學加入的競爭壓力。預計自 2022 年開始，舜宇光學在蘋果鏡頭供應鏈帶來的競爭壓力將顯著出現。

玉晶光今天則表示，玉晶光在客戶端的認證進度一切正常，但對於單一產品、單一客戶不表示意見。