〈中菲行看運價展望〉美國線快走貨運價高居300元上 空運全年樂觀

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (4) 日對於空運展望表達樂觀態度，總經理邱鈞榮說明，去年全年平均每公斤空運運價高達 200-300 元，而現階段美西線快走貨為 310 元、美東線也達 330 元，預料上半年維持在此高水準應無虞。

去年空運運價衝上歷史新高，時點落在 5 月，飛紐約空運每公斤飆高至 500 元，邱鈞榮指出，今年不太可能再衝破這個紀錄，但因空運需求持續暢旺，加上客機多數停擺影響整體運能，空運運價有望維持在平均 200-300 元。

目前跨洋線運價近期約落在美西每公斤 280 元、美東 300 元，歐洲約 180 元，相對過去 10 年平均值，漲幅近 3 倍。

中菲行進一步統計，去年台灣進出口總貨量年增 3.3%，其中一般貨出口增加 2.3%，進口減少 4.2%，另外快遞出口貨和轉口貨大幅增加，分別成長 14.9%、22.5%，若以地區來看，出口至美國增加最多，增幅達 24%，進入 2021 年後，仍樂觀看待空運市況。

邱鈞榮指出，經濟部長王美花將於明日與拜登政府官員展開台美供應鏈對話，預計探討半導體、5G、電動車、防疫物資等相關議題，尤其近期全球車用晶片短缺，美國、德國、日本政府紛紛向台灣求援，有利空運前景，今年中菲行將繼續以移動智慧物流優勢，來迎接公司成立 50 周年的里程碑。