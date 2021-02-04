亞太電攜北市府揮軍專網智慧醫療 導入全MIT設備

亞太電 (3682-TW) 今 (4) 日宣布，攜手臺北市政府資訊局、衛生局、聯合醫院及集團子公司富鴻網，將在聯合醫院仁愛院區導入 5G 智慧防疫機器人，打造業界首座 SA(獨立組網)架構 5G 專網智慧醫療場域，所有端到端 5G 設備均為台灣製。

亞太電總經理黃南仁表示，新冠肺炎疫情蔓延，醫療場域進入長期防疫時代，自動化和非接觸式應用需求增溫，亞太電與富鴻網打造智慧防疫機器人，可協助醫護人員進行隔離病房消毒、運送餐盒及藥物等物資，較傳統消毒方式省下 50% 時間。

亞太電此次打造業界首個採用 SA(獨立組網) 架構的 5G 垂直場域應用，其中整合集團子公司富鴻網、台揚等設備資源，在端到端 5G 設備全為「台灣製造」。

黃南仁指出，智慧醫療專網除與聯合醫院合作，後續還與其他醫療院所正在洽談中，其中已與台大醫院談論到最後階段，不過由於醫療院所需求不同，後續將客制化服務為主。

臺北市副市長黃珊珊表示，北市嘗試各種創新驗證且在推動 5G 發展上不遺餘力，借助 5G 技術整合市政服務成為市府政策發展重要的一環，未來市府會持續推動 5G 專網應用合作，打造 5G 智慧城市。