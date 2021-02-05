英央行要求銀行確保為負利率做準備！Fed 重申：沒興趣

英國央行的貨幣政策會議將受到熱切關注，英國央行週四 (4 日) 透露若實施負利率，英國銀行需要半年的時間來做好準備。針對負利率議題，美國聯準會克里夫蘭分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，Fed 對實施負利率不感興趣。

針對負利率議題，梅斯特週四受訪時表示，Fed 確實有深入討論過並且將負利率視為工具之一，結論是，Fed 對進一步實施負利率不感興趣。

梅斯特提到，世界各國將檢視其經濟，研究負利率是否是一個有效的工具，但聯準會更傾向透過利率政策、資產購買和前瞻指引等現有政策工具，而不是使用負利率。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 也曾提到，Fed 還有其他比負利率更能刺激經濟的工具，而且效果更強大有效。Fed 主席鮑爾過去曾多次重申，目前美國未有進入負利率的必要。

英國央行週四宣布維持基準利率 0.1％不變，若要實施負利率，英國銀行至少需要 6 個月的時間做好準備，才不會對安全性與健全度造成重大風險。但英國央行也澄清，這並非代表英國未來一定會實施負利率。

英國銀行業機構 UK Finance 首席執行長 David Postings 表示，負利率將要求對系統進行相當大的改變，並且開始研究現在如何實施這些系統將在未來提供最大的靈活性。