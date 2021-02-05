外資1月份狂掃3000億人民幣債券 月增逾四成

中國外匯交易中心公布最新數據顯示，1 月份境外機構投資人在銀行間債券市場共達成現券交易 1.13 兆人民幣，月增 44%，交易量占同期現券市場總成交量約 4%。

1 月份外資大力加碼中國債券，現券交易量突破 1 兆人民幣，單月淨買超約 3000 億人民幣。外資流進中國債市的腳步正在加速，反映外資看好中國人民幣資產投資價值。

根據中國債券通公佈的數據顯示，截至 2021 年 1 月底，外資累計持有銀行間市場債券 3.48 兆人民幣，較 2020 年 12 月底增加 2228 億人民幣。而 Wind 數據顯示，這一增加量，至少創 2017 年 7 月債券通開通以來新高。

不過外資持有的中國債券規模佔整體比重仍低，在中國金融市場擴大開放之下，外資加碼的趨勢不會改變。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣周線走勢

外資不斷流進中國股、債市，也支撐人民幣兌美元走勢，今年以來人民幣保持在 6.4～6.5 人民幣兌 1 美元的區間整理，仍維持自去年以來升值的趨勢。



分析師指出中國與歐、美兩地間的利差升高，及人民幣快速升值是 2020 年驅動外資加速流入中國市場的兩個關鍵因素。

但就 2021 年的情況來看，這兩方面因素可能不會像去年那樣強勁。一方面，隨著全球接種新冠肺炎疫苗作業的推進，在已開發國家經濟復甦及貨幣政策趨穩的情況下，中國的利差優勢不易保持在高檔。

另一方面，在中國經常順差可能縮小、美國經濟趨於穩定等因素下，人民幣對美元升值步伐將趨緩，匯率轉為大箱型整理可能性上升。

整體來看外資流入中國的意願不會改變，而中國公債有機會在 2021 年 10 月被納入富時世界國債指數（WGBI），中國債券市場的影響力將進一步提升。

