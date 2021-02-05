陞泰積極拓內銷市場支撐營運 拚營收比重過半

安控廠陞泰 (8072-TW) 表示，由於海外疫情尚未趨緩，部分大型專案訂單持續遞延，所幸台灣安控產業逐漸回溫，陸續接獲中小型專案訂單，拚內銷營收比重可達 5 成，支撐整體營運。

陞泰指出，海外客戶仍多處於居家辦公狀態，許多大型專案無法有進展，且產品也難以出貨至當地國家，尤其營收比重超過 5 成的歐美、東南亞地區客戶，尚未出現大量採購現象，整體海外營運也較保守。

陞泰表示，雖然海外營運不明朗，不過台灣疫情相對穩定，包括學校、住宅建案、企業端等商業活動，近期內銷市場需求回升，有望支撐整體營運表現，力拚台灣營收比重可過半。

陞泰也因應國際情勢，客戶轉買非陸系產品，提出非陸方案策略合作，將旗下產品全面去中化，同時將產品往高階應用發展，如導入 AI 技術讓資料在前端的影像安控設備即可分析數據，該產品預計下季上市。

陞泰除銷售產品全面去中化外，營運策略上也有所調整，看好客戶為使用去中化產品，前端應用轉換過程需要平台，推出 SDK(軟體開發工具) 平台，目前已接獲超過 10 組訂單，雖然安防客戶仍占多數，不過可藉此拓展非安防客戶，如視訊影音等，預計今年效益有望顯現。