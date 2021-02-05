高檔跟車有撇步 三類基金2021可望續牛

全球股市大多處在高檔之際，想搭上多頭列車卻不知如何下手，法人表示，美國製造業持續復甦，根據統計，當相關指數反彈回升期間，景氣循環股漲幅優於大盤，其中又以資訊科技、能源原物料、汽車等非核心消費類股表現最為亮眼，建議可布局此三類相關基金掌握金牛年復甦行情。

儘管今年 1 月最新公布的美國 ISM 製造業指數 58.1 較上個月創下 2 年多來最快擴張速度略微放緩，但仍維持明顯的擴張態勢，且連 8 個月走揚。彭博資訊統計顯示，過去 12 年 (2007-2019) 美國 ISM 製造業指數反彈回升期間，半導體、軟體服務等資訊科技類股，年化報酬率漲幅超過 3 成，躍居各產業漲幅前三名；此外，能源原物料、汽車與零組件等非核心消費景氣循環股漲勢亦明顯優於 MSCI 世界指數。

因整體景氣落底及低基期因素，加上疫苗問世、油礦價穩使 2021 年企業獲利成長並呈百花齊放的狀況，能源股成長幅度達三位數，最為亮眼，原物料、非核心消費及資訊科技產業漲幅亦有兩位數。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，預期在美國新任總統拜登政府擴大財政補助及推動基礎建設下，將有利疫情受害產業及景氣循環股回升，例如非核心消費、原材料等；而電動車、電池材料、太陽能風電及相關供應鏈，也可望受惠新能源政策而有所表現。此外肺炎疫情加速物聯網科技發展，5G、AIoT 等科技軟硬類股亦具成長潛力。

復華全球原物料基金經理人楊國昌指出，除了美國製造業持續復甦之外，需求大國中國甫公布的 2020 年 12 月工業生產年增率為 7.3%，疫情後復工狀況良好；第四季 GDP 年增率 6.5%，優於市場預期，全年 GDP 成長 2.3%，在全球經濟體中維持較佳之成長動能。預期隨中國復工及基礎建設投資復甦，帶動工業金屬等原物料需求，原物料類股的基期相對低，可望展開一波回升行情。