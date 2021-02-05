〈敦泰法說〉去年Q4純益年增近10倍 EPS 2.83元創新高
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敦泰 (3545-TW) 今 (5) 日召開法說會，並公布去年財報，第四季稅後純益 5.55 億元，季增 107%，年增 998%，每股稅後純益 2.83 元，去年稅後純益 10.12 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 3.97 元；受惠漲價效應、旺季發威，敦泰去年第四季獲利創歷史新高，全年也較 2019 年轉盈。
敦泰去年第四季營收 43.07 億元，季增 13%，年增 53%，毛利率達 31.6%，季增 10.2 百分點，年增 11.6 個百分點，營益率 14.26%，季增 8 個百分點，年增 14.03 個百分點，稅後純益 5.55 億元，季增 107%，年增 998%，每股稅後純益 2.83 元。
敦泰去年全年營收 138 億元，年增 50.65%，毛利率 24.85%，年增 3.09 個百分點，營益率 7.47%，較前年轉正，稅後純益 10.12 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 3.97 元。
敦泰指出，去年第四季由於半導體供應鏈吃緊，晶片售價普遍上揚，加上主要客戶拉貨力道未減，出貨數量維持第三季高檔，單季營收、獲利同步改寫新猷。