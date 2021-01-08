敦泰去年營收跳增5成衝上138億元 月、季、年全寫新猷

驅動 IC 大廠敦泰 (3545-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 12 月營收 15.21 億元，月增 0.88%，年增 77.88%，第四季營收 43.07 億元，季增 12.87%，年增 53.44%，累計 2020 年營收 138 億元，年增 50.65%；受惠面板需求持續熱絡，敦泰出貨再度創高，推升去年 12 月、第四季、全年營收皆寫下新高。

敦泰去年 12 月所有產品線，包含 IDC、觸控 IC、顯示驅動 IC、電容式指紋出貨量皆維持高檔水準，帶動營收寫下多項新高紀錄，展望後市，敦泰看好，儘管第一季為傳統淡季，但由於客戶拉貨動能不墜，營運仍可優於去年同期。

敦泰去年一掃過往晶圓產能受限疑慮，隨著取得晶圓產能增加，以及新品競爭力提升，前三季 IDC 出貨量達 1.67 億套，去年全年高達 2.2 億套，較前年倍數成長，市占率也拉高至 3 成以上。

尤其近期面板市況熱絡，敦泰因應客戶需求，已與晶圓代工廠談妥今年產能，估較去年提升 1 成，IDC 出貨也可同步年增 1 成，市占率目標為 40%，可望與龍頭廠聯詠 (3034-TW) 競爭龍頭地位。