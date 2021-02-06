〈美股盤後〉參院通過1.9兆美元預算藍圖 美股周線漲幅創去年11月來最佳

週五 (5 日) 儘管美國新增非農就業人數不如預期，拜登 1.9 兆美元刺激計劃出台在即，激盪投資者的樂觀情緒，恐慌指數 VIX 走低，科技股下滑，標普、那指再刷新高。

道瓊本週漲幅達 3.9%，標普和那指週漲幅分別上漲 4.7% 和 6%，週線創去年 11 月來最大漲幅。

政經消息方面，拜登 (Joe Biden) 政府試圖在無需共和黨支持的情況下推進 1.9 兆美元的經濟刺激計劃。美國參議院週五以 51-50 票的表決結果，通過拜登提出的 1.9 兆美元「拜登經濟學」預算藍圖。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，美國在新冠危機結束之前不保持財政支持，美國將面臨破產和失業的「危險浪潮。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.051 億例，死亡數突破 229 萬例，美國累計確診超過 2674 萬例，累計死亡數超過 45.7 萬。

週五 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 92.38 點，或 0.30%，收 31,148.24 點。

標普 500 指數上漲 15.10 點，或 0.39%，收 3,886.84 點。

那斯達克指數上漲 78.55 點，或 0.57%，收 13,856.30 點。

費城半導體指數下跌 23.41 點，或 0.78%，收 2,985.01 點。

標普 11 大板塊僅科技股領跌，材料、通訊服務和能源股領漲。

