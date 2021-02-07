〈觀察〉PCB廠火警頻傳 內外管理重大考驗

欣興 (3037-TW) 山鶯廠近日再度發生火警事故，統計 2020 年 9 月至今，兩岸台 PCB 廠已發生至少四起火警工安事故，其中欣興集團獨占三起，欣興山鶯廠更是同廠在未滿 100 天內兩度火警，突顯 PCB 廠的管理重要性不容再忽視。

由歷年來 PCB 廠的火警事件時間點分析，PCB 產業火警事故主要發生於需求旺季，發生狀況也一如全球石化產業在冬季需求旺季屢發生爆炸導致停工相同；就 PCB 廠火警意外原因來看，有來自內部的生產管理疏失，也有來自外來施工工程包商的電焊引發意外，歸結其中最大的原因，多屬廠方管理層的未盡妥善管理責任。

經營層的管理能力在製程對意外事件的控制能力，PCB 業界人士分析，在易釀災的生產線作業環境中，人員工安訓練及安全演練屬重點項目，因為小火警若無法及時撲滅，火勢大到出動警消灌救，受損的就不只是起火點的設備及產品，消防灌救過程中的消防廢水四處漫溢的結果，水漬、火勢損害等，都將大大波及整個廠區作業。

同時，就外來包商施工的電焊火花引發意外事件而言，歷來包括健鼎 (3044-TW) 無錫廠、燿華 (2367-TW) 土城廠，都曾因電焊焊切設施造成火警及氣爆事件，這些都不是毫無前例，因此是 PCB 管理層面本來就該注意的施工事項。

欣興山鶯廠 IC 載板生產線在去年 10 月 28 日發生火警後，2 月 4 日再度於同棟廠房發生因施工電焊火花造成的火警，造成當地居民與投資人不安，但欣興 2 月 4 日的火警發生前，本來就應防範、注意的施工安全事項，卻讓火災發生，市場指責的焦點就在管理層的疏失。

盤點欣興集團火警工安事故，歷來包括了德國廠的兩座廠區一次燒毀，去年的昆山鼎鑫廠火警、台灣山鶯廠 10 月底火災，加上此次 2 月 4 日午間同一廠房 2 樓因施工造成的火警。

目前 PCB 廠受惠 5G 應用 HDI、IC 載板訂單滿手，產能利用率處於高檔，因此最易發生火警工安事故，由於 PCB 製程包括必須加熱電鍍、烤箱製程，還有排風管都是事故發生重點，最易產生事故則是燃燒油料鍋爐，用於高溫高壓貼合，起火後的火勢常會沿著內排風管四處竄燒，加速火勢漫延，旺季時若全廠全產能開出，一有火勢即釀成不小的工安事故。

PCB 產業屬高度客製化的產業，產品依客戶端設計生產，業者不斷依市場需求的擴張而加大產能，並擴兩岸及海外生產規模，藉著財務、行銷、製造等管理能力獲利，而 PCB 產業的的工安更應獲得十足管理及保障，才能讓居民、投資人安心。