筆電大廠強勁追單 聯陽1月營收5.13億元 創歷史新高

IC 設計廠聯陽 (3014-TW) 今 (8) 日公布 1 月營收 5.13 億元，月增 11.99%，年增 60.64%；受惠各大品牌廠積極推出新筆電，加上既有 Chromebook 出貨力道強進，聯陽筆電相關控制晶片不畏淡季、出貨暢旺，營收也寫新高。

研調指出，由於疫情尚未趨緩，疫苗也未全面施打，各地居家辦公、遠距教學趨勢延續，帶動今年筆電出貨持續成長，預計今年全球筆電出貨量將達 2.17 億台，較去年成長 8.6%，其中 Chromebook 在 2020 年佔整體出貨量約 14.8%，今年比重將持續攀升，達 18.5%。

聯陽 PC 相關產品線布局廣泛，包括 I/O 控制晶片、嵌入式 (Embedded) 控制晶片、高速傳輸介面晶片等，其中，嵌入式晶片在筆電市占率達 4 成以上，且受惠與 Chromebook 主力代工廠廣達 (2382-TW) 深入合作，去年營收一舉創下歷史新高，達 48.17 億元，年增 31.46%。

展望今年，聯陽看好，PC 相關產品缺貨至少到今年第一季，加上去年新品影像擷取晶片已打入國內視訊系統解決方案商，今年可望陸續發酵，樂觀看待今年營運。