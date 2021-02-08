鉅橡1月營收1.23億元創28個月來新高 年增31%

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (8) 日公布 2021 年 1 月營收 1.23 億元，創 28 個月來新高，月增 3.94%，年增 31.2%，今年受惠 5G 通訊、NB、平板等終端產品需求提高，有利帶動業績成長，第一季訂單能見度高。

鉅橡董事會決議，將在 4 月 22 日召開股東會，對於去年的盈餘配發案，可望比照上一年配發 1 元現金股利。

鉅橡 2020 全年營收 12.32 億元，年增 0.05%，受惠下游客戶庫存回補，以及新冠肺炎流行疫情影響，遠距離辦公及線上數位教學所需，NB、平板等消費性電子需求增溫，帶動公司墊板及電木板出貨量成長。

鉅橡也優化產品組合及原料酚價處低檔等有利條件，2020 年第三季稅後純益 2571 萬元，每股純益 0.32 元，前三季稅後純益 4808 萬元，每股純益 0.6 元。

以鉅橡 2020 年第四季營收 3.2 億元估算，稅後純益可望比照第三季，全年每股純益近 1 元，全年獲利也較 2019 年成長逾 5 成。

展望 2021 年，雖然第一季是電子產業淡季，但鉅橡受惠遠距教學、宅經濟與 5G 建置，PCB 產業淡季不淡。