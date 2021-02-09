本土新冠肺炎新增1例 北北桃醫院10日起開放探病

春節連假前最後一個上班日，疫情指揮中心今 (9) 日公布，新增 1 例本土個案 (案 934)，這名 50 多歲女性為部桃護理師案 863 的家人，隔離期間曾接受 5 次採檢，均為陰性，7 日出現症狀，今日確診。此外，指揮中心評估，目前社區感染風險已降低，北北桃地區所轄醫院自 10 日起回歸現行陪探病機制，開放探病。

指揮官陳時中說明，今天新增的案 934 為案 863 部桃護理師的大姑，她從 1 月 19 日起進行居家隔離，5 次採檢均為陰性，7 日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，8 日自覺已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢才確診。同住家人 4 人先前已匡列為案 864 接觸者，且隔離期滿，但為求慎重，4 人居家隔離期間延長至 2 月 22 日。

這起家庭群聚案一家七口全都染疫，分別為案 863 護理師、案 864 護理師丈夫和案 865 (女兒)、案 907 (婆婆)、案 909 (另一位女兒)、案 910 (公公) 以及案 934。

此外，國內今天也新增 4 例境外移入 COVID-19 確定病例，分別自美國及法國入境。截至目前，台灣共計 933 例確診，其中 817 例為境外移入，77 例本土病例。

桃園醫院爆發院內感染群聚事件，於 1 月 27 日至 2 月 9 日，實施北北桃地區所轄醫院門禁管制措施，除例外情形外，停止開放探病。不過，指揮中心啟動擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離，及部桃清零計畫等措施後，評估該院及社區感染風險降低，因此，北北桃所轄醫院自明天起，回歸現行陪探病機制。

指揮中心進一步指出，北北桃所轄醫院回歸現行探病機制後，住院病人之陪病者 (含照顧服務員) 仍以 1 名為原則；訪客探視 (病) 每日固定 1 個時段，且每名住院病人每次以至多 2 名訪客為原則，醫院得視情形調整。