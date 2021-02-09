〈緯創印度廠遭破壞〉歷經兩個多月調查 近期可望恢復生產

代工大廠緯創 (3231-TW) 印度 Narasapura 廠區去年發生暴動事件，傳出有數千支蘋果 (APPL-US) iPhone 手機遭竊，且組裝線與工廠設備也遭破壞，遭勒令停工調查，根據《印度時報》(Times of India) 報導指出，經過兩個多月調查與整頓，緯創印度廠可望在近期恢復生產營運。

印度時報引述緯創總經理沈慶堯說法表示，從去年 12 月以來，公司持續改進、並實施新的僱用、薪資系統，將確保每位員工獲得正確薪水、有完整薪資文件；緯創、蘋果也已確保所有員工領到去年 10、11 月薪資。

發生暴動的緯創印度廠員工數約有 12000 人，根據相關部門調查結果指出，該廠因未採取適當僱用細節，且未保留完整薪水、出勤記錄，加上工人是由人力仲介招聘，短時間人數增加過快，才會導致暴動事件發生，初估緯創在暴動事件中至少損失 4-5 億盧比 (約新台幣 1.5-1.9 億元)。

蘋果 iPhone 製造團隊在過去兩個月，也與獨立審計人員、緯創合作，確保該廠完成建立必要系統、流程。

緯創日前公告 1 月合併營收，受傳統季節性因素影響，筆電、桌機、顯示器、伺服器出貨均呈現月減，單月營收則達 585.69 億元，月減 20.34%、年減 3.17%，為近 11 個月新低，但在遠距商機延續下，估首季筆電出貨雖將季減雙位數衰退，但仍可望優於去年首季 355 萬台水準，桌機、顯示器則估持平第 4 季水準。