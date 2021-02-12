〈紐約匯市〉美元兌主要貨幣持穩 比特幣反彈衝破48000再刷新高

疲軟通膨數據和聯準會鴿派態度使美元近期承壓，雖然上周失業金數據差於預期，美元周五 (12 日) 仍小漲 0.04%，已較前幾日持穩。另一方面，隨著紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 計畫進軍加密貨幣，比特幣周五反彈站上 48,000 美元大關，再寫歷史新高。

美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.04%，報 90.45，雖仍徘徊 2 周低點，但已稍微回穩。

(圖：Investing.com)

美國本周公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 1.4%，略低於預期，排除能源和食品的核心 CPI 年增 1.4%，也低於預期和前值，顯示在疫情拖累下，物價增幅略顯溫和。

此外，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三重申寬鬆貨幣政策立場，直到年度通膨率適度高於 2%，加強市場對美元的疲軟預期。另一方面，美國勞工部周四公布上周初領失業金人數雖較前值下滑，仍小幅高於市場預期。

西聯匯款企業解決方案部 (Western Union Business Solutions) 高級市場分析師 Joe Manimbo 表示，就業市場的步伐證明聯準會的鴿派立場實屬合理，使美元短期內更容易呈現疲軟。

加密貨幣市場部分，繼特斯拉後，傳出紐約梅隆銀行計畫為客戶提供比特幣及其他加密貨幣的交易服務，激勵比特幣再創新高，持續朝 50,000 美元大關前進。截稿前，比特幣漲逾 8％，報 48,192 美元。

(圖：Investing.com)

歐元兌美元幾乎沒有變動，截稿前小跌 0.01% 報 1.2127，連續 3 天在該水平附近盤整。歐盟委員會此前預計，歐元區經濟復甦將慢於先前預期，復甦前景主要取決於疫苗接種速度，但迄今接種進展仍相當緩慢。

英鎊兌美元周五小幅回落，截稿前跌 0.09%，暫報 1.3802。對於新冠疫苗接種計劃的樂觀態度，加上今年美元的疲軟預期，本周二 (9 日) 推動英鎊兌美元衝破 1.38 關卡，升至近 3 年高點，成為今年表現最佳的 G10 貨幣。

被視為風險偏好指標的澳幣兌美元，周五盤中一度觸及三周高位，至 0.7772 美元，隨後回落；紐幣兌美元則跌 0.06%，報 0.7221。

截至台灣時間周五 (12 日) 上午 10 時，美元兌主要貨幣價格：