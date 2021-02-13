〈紐約匯市〉經濟數據疲軟市場憂美元超漲 美元多轉空周跌近1%

美元指數周五 (12 日) 小幅走高，不過由於本周多項經濟數據遜於市場預期，市場擔憂經濟復甦的預期可能過於樂觀，美元可能有過度定價的可能，導致本周美元由多轉空，周跌近 1%。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周五報 90.45，漲幅 0.03%，本周總計下跌 0.6%，是三周以來首次單周收跌。

美元指數走勢 (圖: MarketWatch)

美國周四公布美國每周申請失業金人數，以及周五公布的密大消費者信心指數皆遜於於市場預期，使市場擔憂經濟復甦的預期可能過於樂觀，導致美元超漲。

此外，美國總統拜登 (Joe Biden) 提出的 1.9 兆美元財政刺激計劃對美元的影響市場目前仍存在分歧。

一些分析師表示，財政政策的出台是兌美元的一種支撐，可以加快美國相對於其他國家經濟復甦的速度；然而，另一派分析師則認為，大規模財政政策將使全球出現通貨再膨脹 (reflation)，進而使美元計價的風險資產成本增加。

BDSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 說，美元的展望仍然疲軟，被作為安全避風港的美元在風險偏好時往往會下跌，隨著股市持續上攻以及聯準會零利率與購債措施，美元將僅廣泛用於融資，從而壓低其價值。

各國匯率方面，美元兌日圓匯率上漲 0.17% 至 104.91 日圓，本周下跌 0.4%，是 12 月中以來最大跌幅。

歐元兌美元則跌 0.1% 至 1.2117 美元，本周上漲共 0.5%；儘管去年英國低迷的經濟成長創歷史紀錄，不過周五公布的數據顯示第四季仍出現顯著的復甦，激勵英鎊兌美元上漲 0.26% 至 1.3852 美元。

澳幣兌美元則自低點回升報 0.7759 美元，漲幅 0.07%；紐元兌美元則下跌 0.13% 至 0.7216 美元。

另一方面，近日漲勢兇猛的比特幣周五下跌 1.3% 至 47,768 美元，在馬斯克宣布斥資 15 億美元投資比特幣後，比特幣一周內飆漲 20%。

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 周四更表示已建立部門以幫助客戶持有、交易與發行虛擬貨幣後，使比特幣一夕之間創下 49,000 美元的歷史紀錄。

截至周五 (12 日) 台灣時間約 11:00 價格：