編輯手札／期待良善涓滴終成信任

黃崇哲 台灣金融研訓院院長 《台灣銀行家》雜誌總編輯

在 2020 年，接續不斷的理專盜領客戶案件，數量與金額之多，不僅讓主管機關加重裁罰期能阻斷再犯外，更動搖了社會對於理專服務的信賴感。尤其，正當金管會努力推動「財富管理新方案」，希望用法規鬆綁結合國內充沛資金，來提升我國金融國際競爭力之際，社會對金融產業的信任更是不容或缺。該如何亡羊補牢以重建國內消費者與高資產客戶對金融機構的信心？將是我國能否培植出財富管理業務產業的絕對關鍵。

平心而論，儘管見諸報章的案件數量與侵占金額都令人咋舌，但對照台灣資產管理市場的規模與從業人數，這些作奸犯科之徒所占比率實在極其有限。絕大多數的金融從業人員，都是依法依規，為客戶的財富管理與公司的託付兢兢業業。只是，這些害群之馬就像在白布中的黑點，顯得特別礙眼，行徑更玷污了整體金融產業與從業人員的形象。

事實上，以去年諸多的盜領客戶案件為例，之所以能抓出這些為非作歹案件，多是各銀行內稽內控機制的運行展現，或依據理專十誡在進行輪調時，由其他理專發掘舉發，來避免作奸犯科者逍遙法外。其實，除了這些案件之外，更有許多理專或保險人員，在日常業務中，主動協助客戶，不論是防堵了盜領或詐騙，更避免保單侵占等問題，在這些事蹟中，金融同業甚至比親人更能保障客戶的財產，為客戶的身家託付，提供了最專業的服務。

只是不容否認的，在低利率的環境下，原本主要仰賴利差收入的金融產業經營日益困難，而相對提高了手續費與財務操作的收入比重。在這樣的結構下，如果仍是一味的追求手續費成長，甚至讓這些業務收入成長幅度變成升遷的判斷指標，忽略了對於法遵與從業道德的要求標準，則這樣的金融機構雖有短期獲利成長，但對於品牌的長期經營絕對是負面的嚴重衝擊。

對整體產業而言，更應防範「破窗效應」的發生，如果財富管理部門主管就是不計代價追求高收益的僥倖根源，恐讓其他人起而效尤，直接快速崩壞社會對金融產業的信任依賴。所以，不論是第一線人員及經營高層都應有認知，都應避免當破窗效應的幫凶，以正確的價值觀和獨立思考能力，配合法定規範，即時對不良行為予以指正或協助改善，避免偏差行為蔓延。

此外，其實還有更多可以做的，在過去，「隱惡揚善」被視為社會中的重要美德，利用善行義舉加以表彰，來建立行為典範。然而在現代媒體生態中，揭發隱私、除惡務盡的肉搜已經成為主流，如何讓各界更用心地發掘出金融業的優良事蹟，表彰宣揚，讓其他同業見賢思齊，是當前重建民眾信賴的重要工作。使更多的金融善舉讓更多人感受，讓更多人看見，將是金融信任的根本泉源出處。細看其中，實在不乏芳香。