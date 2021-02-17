股市牛氣沖天 逾6成經理人願加碼股票 持股創11年來新高

在疫苗接種與美國紓困方案消息面刺激下，全球股市上演牛市歡呼行情，經理人持股意願也持續創高，根據美銀美經理人調查報告指出，61% 受訪經理人願意加碼股市，持有股票水位創 2011 年以來新高，而現金水位則降至 8 年來新低。

儘管看好股市多頭勢力，但隨著指數持續創新高也讓經理人「居高思危」，53% 經理人認為目前美股處於牛市後期，27% 認為處於牛市前期，13% 認為目前美股已見泡沫。

對於景氣展望，34% 經理人認為全球經濟將迎來 V 型復甦，甚於 U 型復甦的比例，而 9 個月前看好 V 型復甦的比例僅有 10%；此外，高達 91% 經理人預期 2021 年經濟成長將更為強勁，創下調查以來的最高紀錄。

在可能干擾市場的尾端風險部分，受訪經理人認為，疫苗接種計畫不順及聯準會削減資產購買計畫仍分居前二名，比例分別為 28%、25%，24% 經理人認為高於預期的通貨膨脹風險，而擔憂華爾街資產泡沫的經理人則降至 13%。

在特定資產操作部分，作多科技股及比特幣為經理人認為最擁擠交易的前二名，比例分別為 35%、27%，作空美元及做多 ESG 則同為 13%。

富蘭克林證券投顧表示，疫情趨緩及刺激政策期待激勵全球股市上演慶祝行情，其中又以能源、原物料、工業及金融等循環類股率先受惠，而全球景氣復甦與美元弱勢環境下，有利資金轉往具備基本面優勢的亞洲等新興國家。

展望金牛年，建議瞄準三大投資策略，以「雙收益資產 - 美國與新興市場平衡型基金」為核心，至於股票部位則看好「雙題材 - 科技及價值補漲、雙核心 - 美股及新興亞股」兩大主軸，多元網羅景氣復甦下的投資契機。