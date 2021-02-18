【Wen姐筆記】牛年紅盤閃金光 台股更上層樓2關鍵

台股昨日開出牛年紅盤，果然金光閃閃! 台股昨日大漲 559.89 點，以 16362.29 點作收，成交值放大至 4230 億元。台股強勁氣勢，農曆正月的紅盤犇牛行情鬧元宵? 台股走勢要更上層樓，得看 2 關鍵! 一是換手輪動狀況，二是關鍵密碼 16333 點! 當然台積電能否繼續挑戰 679 元新高，也攸關台股能否續往 16600 點城池挺進! 關鍵點位為 16279、16353 與 16428 點。

台股要更上層樓，今天最重要關鍵得先守穩 16200 點城池，昨日發動奇襲快攻，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，只要守穩仍為短多控盤。當然要延續強攻氣勢，最好得連 16251 與 16300 點都得守穩，16300 點兩端關鍵灘頭堡為 16279 與 16333 點，只要能夠站穩 16333 點，多頭隨時有再改寫歷史新高企圖。如持續北上，關鍵密碼依序為 16353 與 16400 點城池，16400 點護城河為 16388 點，如能站穩 16428 點則確定收復 16400 點城池。但多方企圖如不止於此，將可續攻 16466 與 16500 點，16520 越過將劍指 16600 點，中途站為 16555 點!

但如漲多獲利回吐，16183 點未能守穩，需提防盤盤勢波動擴大，恐回測 16154 與 16100 點，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，如再棄守 16053 點，則進入 16000 點攻防戰，15978 與 16023 點務必守住，否則 16000 點雲上行情恐將遭遇逆襲。如再棄守 15958 與 15938 點，多方短波攻勢恐將告一段落。

台股昨日開出牛年紅盤，包括外資與內資投信、自營商等法人都迅速歸隊，散戶融資單日也大增 33 億元，同時台股昨日成交量能再度爆出 4200 億元大量，籌碼大量交換，今日觀察重點將是換手能否成功。而台積電更是關鍵中的關鍵，如北上續往 679 挺進，當然有利指數，但如失守 659.5 元關鍵密碼，台股必須有其他族群輪動帶隊，否則短線上震盪恐將加劇! 僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)